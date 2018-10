Lanzarán Circuito del Café en enero 2019 con paquetes promocionales

El Circuito del Café”, proyecto que impulsa la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) en alianza con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Cámara de Turismo de Chiriquí y la Fundación Centro de Competitividad de la Región Occidental – CeComRo, en representación del sector empresarial, se lanzará oficialmente en enero de 2019 con paquetes promocionales.Así lo anunció el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gustavo Him, en el último día de sesiones del CONATUR en David, provincia de Chiriquí, que reunió, en dos días, a los principales sectores del turismo de la región interiorana.El Circuito del Café es un producto turístico con el que se busca resaltar el valor que tiene el café que se produce en esta región del país y que se posicione como “ Marca Destino, con sello de calidad”, aseguró Him, quien, recientemente, recorrió las fincas cafetaleras de Boquete y Tierras Altas, donde constató que tienen estructuras y otras ofertas turísticas.Him explicó que el mismo día del lanzamiento se ofrecerán paquetes turísticos que incluirá el “Circuito del Café” con tarifas, hoteles y operadores de turismo, que se encargarán del tour por las fincas.” Cada operador armará sus paquetes de acuerdo al segmento de mercado que promueve”.El administrador de la ATP dijo que lo que se pretende también es hacer un acompañamiento a los propietarios de fincas, que siempre se han dedicado a la producción de café, tratando de que se incorporen a las actividades turísticas y saquen provecho. En este sentido, la entidad está capacitando a guías de sitios, impartiendo curso de cultura turística, animación turística en fincas y marketing digital, una de las bases fuertes para temas turísticos.Destacó que el Circuito del Café encierra paisajes cafetaleros, aventura, biodiversidad, eventos programados y servicios de alta calidad y que para que este proyecto resulte y los resultados económicos permea a todos, se trabajará en alianza con operadores de turismo, guías de sitios y hoteles.“El producto que estamos desarrollando es un circuito turístico donde el turista nacional y extranjero viva la experiencia de visitar fincas de café y sea testigo de todo el proceso: siembra, empaquetado, cata o degustar el producto, pero sobre todo tener ese contacto directo con el campesino que realiza esta labor”, detalló.Agregó que la idea principal es que los turistas que elijan la región como destino tengan la opción de quedarse por más días. “Esta región—Chiriquí—te ofrece alternativas para desarrollar actividades que puede abarcar de cuatro a cinco días como: observación de aves, senderismo, paseos a caballo, caminata al Volcán Barú, pesca, buceo, playas, canopy, entre otros, que se incorporarán al circuito.El Circuito del Café abarcará fincas de los distritos de Boquete, Tierra Altas y Renacimiento, terrenos netamente productoras de hortalizas, legumbres, flores, leche y mayormente el rubro café.El café en estas fincas se caracteriza por una excelente producción y se comercializa muy bien a nivel local e internacional.Boquete, Tierras Altas y Renacimiento son escenarios, donde se pueden desarrollar un sinnúmero de actividades, “por ello buscamos que el Circuito del Café sea una excusa para que el aventurero no se quede en un solo destino sino que tenga otros opciones en la provincia.La ATP en este proyecto ofrece asesoría técnica, capacitación en atención turística y más adelante la producción de un documental que recogerá el circuito en los tres distritos.