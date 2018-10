Panameños consumen 180 huevos al año y requieren dos millones de gallinas para su consumo óptimo

El investigador avícola Amir Nilipour afirmó que los panameños han incrementado su consumo de huevo desde que inició la campaña de promoción, pasando de 50 huevos anuales a 180 pero lo ideal sería por lo menos un huevo al día es decir 365 anuales.

“El promedio es bajo. La buena noticia es que el huevo es barato tomando en cuenta la situación de económica del país, que está muy dura en Panamá”, detalla el científico.

Estudios adelantados con distintas universidades detallas que la gran cantidad de mitos que existe en el país limitan el consumo de este producto.

“Me llamo la atención que no era otra cosa que mitos: como hormonas, eso no se ve en otro país. El huevo tiene un costo de 15 a 25 centavos y es un excelente desayuno, almuerzo o cena. Los chicos se pueden ir a la escuela con dos huevos y llenar su cerebro de nutriente”, explicó el investigador de origen persa.

En cuento a la creencia del colesterol, afirma que es un nutriente necesario. “El colesterol no es culpable, lo que come el huevo es lo peligroso; debemos evitar comer las frituras, aunque son deliciosas tiene grasa que son como diablo rojos que llevan la grasa al corazón. Este producto tiene proteínas, vitaminas, minerales y grasas no saturadas”, en entrevista a TVN.

Se contabiliza que en el país existe dos millones de gallina en Panamá, pero haría falta faltan dos millones más para suplir la demanda de un huevo al día.

En países como como Japón, Israel y Estados Unidos se estima un consumo promedio de 300 unidades anuales, mientras que en México alcanza el primer lugar con 400 al año, ocupando el primer lugar.