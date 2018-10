Ferreira: “Nuestra economía necesita activarse, pero hay que mejorar la confianza de todos”

Manuel Ferreira, director del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CEECAM) indicó ayer que “realmente nuestra economía necesita activarse”.El economista manifestó que “lo más importante para activar la economía es mejorar la confianza de todo el mundo y eso, desde el punto de vista empresarial, se logra agilizando y facilitando las actividades económicas y a nivel del empleo de las personas, es dándoles una plaza de trabajo. Además, indicó que con el proyecto Agenda País, presentarán el próximo 23 de octubre sus propuestas de “políticas de muy corto plazo para activar la economía del país”.Además, el CEECAM presentó ayer la tercera sesión de actualidad económica, en la que Ferreira informó que la expectativa de crecimiento que tiene el gremio empresarial para este 2018, es cercano al 4%.“Una perspectiva menor a lo que se tenía a inicio de año, que era más cercano al 5%, y obedece a un segundo trimestre que fue muy impactado por la situación del sector construcción y también porque hay un entorno internacional con una serie de temas que pueden tener o no un impacto sobre nuestra economía. Por ejemplo, la denominada guerra comercial de los aranceles de Estados Unidos, China, Europa y también las subidas de las tasas de interés que se han registrado”, apuntó el economista de la CCIAP al explicar que “todos esos temas externos y nuestras propias situaciones internas como la del mercado laboral que no mejora, tienen un impacto sobre la demanda efectiva de los consumidores panameños”.Sobre las expectativas económicas para el próximo año 2019, Ferreira detalló que “siempre el tema electoral crea un ambiente de incertidumbre en el sector empresarial”, pero que aun así esperan algo más de crecimiento principalmente en el segundo semestre cuando ya empiece a estabilizarse la nueva administración pública. Recordó que también hay que pensar que, esa nueva administración, va a tener que trabajar ese primer año con el presupuesto que recibe de la administración saliente y no se verá realmente una reactivación hasta el 2020.Ciara MorrisTwitter: @CiaraMorris21Instagram: CiaraMorris21