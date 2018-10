Panameños se capacitan contra el lavado de dinero

AFP | La Asociación de Especialistas Certificados contra el Lavado de Dinero (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, ACAMS), la organización más grande contra el lavado de dinero (anti-money laundering, AML) y de prevención de delitos financieros para profesionales de prevención de delitos financieros, completó recientemente una sesión de capacitación sobre ALD, la primera de su tipo, con 40 funcionarios del gobierno panameño.

Las sesiones, parte de una iniciativa conjunta del Gobierno de Panamá y el Departamento de Estado de los EE. UU. brindaron capacitación personalizada para fortalecer los crecientes esfuerzos de ALD en Panamá.

"Este es un logro importante para Panamá y su creciente comunidad de ALD", señaló Rick McDonell, director ejecutivo de ACAMS y ex-secretario ejecutivo del Equipo de Acción Financiera (Financial Action Task Force, FATF). "Panamá está trabajando rápidamente para abordar los problemas globales de ALD y parte de ese esfuerzo es brindar capacitación y apoyo a los funcionarios gubernamentales recién contratados que tienen la tarea de identificar transacciones financieras sospechosas en una variedad de sectores".

El Gobierno de Panamá, a través de su primera Evaluación Nacional de Riesgo de ALD, identificó cinco sectores de "alto riesgo" para el lavado de dinero: contadores (servicios corporativos), bancos, zonas de libre comercio, abogados (servicios corporativos) y bienes raíces y construcción. En enero de 2018, el GAFI emitió un Informe de Evaluación Mutua (Mutual Evaluation Report, MER) para Panamá y recomendó varias "acciones prioritarias", incluyendo el fortalecimiento de las medidas preventivas, la intensificación del monitoreo de sectores identificados, la colaboración entre la Intendencia, el regulador de ALD de Panamá para entidades no financieras, y la unidad de inteligencia financiera de Panamá, la Unidad de Análisis Financiero.

Como tal, se consideró importante que los funcionarios de Intendencia, muchos de los cuales fueron contratados solo en los últimos dos años, aumenten su conocimiento sectorial y de supervisión para fortalecer los esfuerzos de ALD de Panamá.

"Para nosotros siempre es importante estar en una cultura de educación continua cuando se trata de un tema que cambia tan rápidamente", señaló Patricia Quintero, intendente de Supervisión y Regulación de Asuntos No Financieros, Ministerio de Economía y Finanzas, República de Panamá "Ha sido una gran oportunidad para nosotros conocer las mejores prácticas de otras jurisdicciones e intercambiar las mejores prácticas basadas en nuestros propios avances en Panamá en términos de prevención del lavado de dinero.

Esta ha sido una oportunidad muy importante para nosotros y estamos agradecidos de que nos haya permitido medir nuestro propio progreso en Panamá desde el 2015 con otros países".

Acerca de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists®(ACAMS®)

ACAMS es miembro de Adtalem Global Education (NYSE: ATGE), proveedor global de educación con sede central en los Estados Unidos. ACAMS es la organización de membresía internacional más importante que se dedica a mejorar el conocimiento y las habilidades de los profesionales dedicados a la prevención de delitos financieros y al antilavado de dinero (anti-money laundering, AML) de distintos tipos de industria, con grandes recursos diseñados para desarrollar y para mejorar las habilidades requeridas, a fin de rendir en un trabajo mejor y avanzar en una carrera.

La certificación CAMS es la certificación de AML más ampliamente reconocida entre los profesionales de cumplimiento de todo el mundo. Para obtener más información, visite acams.org.

Acerca de Adtalem Global Education

El propósito de Adtalem Global Education es empoderar a los estudiantes para que logren sus objetivos, encuentren el éxito y realicen contribuciones inspiradoras a la comunidad global.

Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE; miembro del Índice S&P MidCap 400) es un proveedor líder internacional en educación y la organización madre de Adtalem Educacional do Brasil, American University of the Caribbean School of Medicine, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Becker Professional Education, Carrington College, Chamberlain University, DeVry University y la Keller Graduate School of Management, EduPristine, Ross University School of Medicine y Ross University School of Veterinary Medicine. Para obtener más información, visite adtalem.com.

