Exportadores de Panamá pide aplicar reciprocidad a Colombia tras fallo de OMC

EFE | Los empresarios de la panameña Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor del continente, pidieron hoy al Gobierno de Panamá que aplique medidas de retorsión (reciprocidad) a Colombia, luego de que un fallo de la OMC favoreció al país andino en una disputa arancelaria bilateral."Instamos al Gobierno Nacional a que asuma una postura digna y aplique con determinación, de manera ejemplar y contundente, las medidas efectivas de retorsión, pues lamentablemente los empresarios colombianos gozan de una serie de beneficios en nuestra jurisdicción que no son compatibles con el principio de reciprocidad", expresó la Asociación de Usuarios de la ZLC.Un panel de expertos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sentenció este viernes que Colombia ha cumplido con una resolución que le obligaba a retirar aranceles y obstáculos a las importaciones de textiles, prendas de vestir y calzado procedentes de la ZLC.Este mismo viernes el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá anunció que apelará ese fallo de primera instancia, pues "mantiene su posición de que las medidas aduaneras impuestas por Colombia a los textiles y calzados representan barreras al comercio que afectan directamente la relación comercial entre ambos países".La controversia arancelaria comenzó en 2012 y ha vivido varias etapas, incluido un fallo de la OMC a favor de Panamá que obligó a Colombia a suspender en noviembre de 2016 un arancel mixto.Esa tasa mixta fue sustituida por el Gobierno colombiano por dos decretos que endurecen los controles aduaneros y que dificultan de igual manera las importaciones de calzados y textiles procedentes de la ZLC, han dicho las autoridades panameñas, que han respondido elevando las tasas a algunas importaciones colombianas, entre ellas el café.En ese contexto, Panamá solicitó en febrero de 2017 ante la OMC autorización para imponer sanciones comerciales a Colombia por 210 millones de dólares.La Asociación de Usuarios de la ZLC, que aglutina a los empresarios de esa zona económica especial, valoraron en un comunicado este viernes que la nueva resolución del OMC es "ilógica e incoherente con la jurisprudencia suscitada", ya que el organismo mundial después de haber dado la razón "en dos ocasiones" a Panamá, ahora la da "en contra"."Reconocemos que el Estado colombiano levantó los elevados aranceles contra los textiles y calzados procedentes de la ZLC, sin embargo, hemos advertido y sostenemos, con base, que dicha nación ha aumentado de manera desleal las restricciones, ocasionando graves pérdidas económicas a la segunda zona franca más grande del mundo", indicaron los empresarios.Expresaron además que consideran que la "indemnización de 210 millones de dólares solicitada" por Panamá, "por los daños causados durante todos estos años a la ZLC, es una cuantía de dinero que no guarda proporción con el desempleo, la afectación a las familias colonenses, a la economía panameña y peor aún, a los principios del libre comercio internacional"."Esta indemnización, que no ha sido avalada por la OMC, evita el seguir demandando a Colombia por nuestros justos reclamos", dijeron los exportadores en la misiva.Los empresarios volvieron a reprocharle al Gobierno panameño la pasividad de sus acciones frente a este conflicto comercial "situación que requiere de un profundo análisis, pues en el ejercicio de la política exterior debe primar la defensa de todos los sectores que conformamos la nación panameña".