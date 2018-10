Panamá pierde caso contra Colombia ante la OMC

Un panel de expertos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) rechazó hoy viernes, 05 de octubre de 2018, un reclamo de Panamá para determinar el incumplimiento o no de una resolución anterior sobre aranceles a textiles y calzado impuesta por Bogotá alegando un presunto “lavado de dinero”.

Según el informe Panamá no ha acreditado que Colombia ha actuado de manera incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre la OMC, el Grupo Especial considera que no es necesaria ninguna recomendación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, y no formula ninguna.

Se detalla que los especialistas constataron que los aranceles previstos en el Decreto No. 1744/2016 no son incompatibles con las obligaciones de Colombia al amparo de los artículos II:1 a) y II:1 b), primera oración, del GATT de 1994, y que Panamá no ha acreditado que la garantía específica y el régimen especial de importación sean incompatibles con el Acuerdo sobre la OMC, el Grupo Especial concluye que Colombia ha aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD en Colombia - Medidas Relativas a la Importación de Textiles, Prendas de Vestir y Calzado de poner su medida en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre la OMC.

De esta forma la entidad internacional resuelve el Recurso de Panamá al párrafo 5 del artículo 21 del ESD y recurso de Colombia al párrafo 5 del artículo 21 del ESD” (DS461) y afirma que Colombia sí cumplió con una resolución que le obligaba a retirar aranceles y obstáculos a las importaciones de textiles, prendas de vestir y calzado desde la Zona Libre de Colón (ZLC).

La OMC había instado a Bogotá a retirar un arancel del 10 % a los calzados y textiles y un cargo de 5 dólares por cada contenedor procedente de la ZLC y el Gobierno colombiano lo sustituyó por dos decretos que, en opinión de Panamá, endurecen el control aduanero y suponen nuevas restricciones al acceso en el mercado colombiano de vestido y calzado reexportado por la Zona de Libre Comercio de Colón, algo que el panel rechazo en 2016.

El país suramericano alego que imponía altos aranceles porque los bienes se importaron a precios artificialmente bajos (subvaloración) para lavar dinero, y tenía hasta el 22 de enero de 2017 para cumplir con la decisión.

El Órgano de Solución de Disputas de la OMC estableció en junio de 2017 a petición de Panamá un panel de expertos para determinar el cumplimiento o no por parte de Colombia del fallo del organismo.

En marzo de ese mismo año, la entidad ya había decido establecer un panel pero a petición de Colombia, en el que solicitaba se investigue si cumplió o no con la resolución de la OMC.

Al tiempo, se estableció un tercer grupo de arbitraje a solicitud de Panamá, que reclamaba sanciones comerciales a Colombia por 210 millones de dólares, al entender que Colombia no había cumplido el fallo del organismo.

La decisión sobre este tercer arbitraje aún no ha sido emitida.

La OMC hace públicos los informes del Grupo Especial sobre el cumplimiento en relación con las medidas impuestas por Colombia a los textiles, las prendas de vestir y el calzado #TradeDisputes https://t.co/d87IhysBLW pic.twitter.com/y2ICTab6Xx — OMC en español (@OMC_es) 5 de octubre de 2018