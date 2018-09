La Cámara de Comercio pide proteger seguridad jurídica tras fallo sobre minera

EFE | Uno de los principales gremios empresariales de Panamá dijo hoy que el fallo judicial que declara inconstitucional la ley que avaló una concesión minera hace dos décadas es "preocupante" y afecta a la seguridad jurídica del país.La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) aseguró este viernes en un comunicado que es necesario fortalecer la seguridad jurídica del país, ya que de ella "depende nuestra capacidad para atraer inversiones generadoras de empleo (...) y la Corte Suprema de Justicia debe ser garante de esto".El Supremo panameño declaró inconstitucional el "Contrato Ley 9 de 26 de febrero de 1997" que avaló una concesión para la extracción de oro, cobre y otros minerales otorgada a la canadiense Minera Panamá en la zona de Petaquilla, un cerro ubicado en el distrito de Donoso, en la provincia caribeña de Colón.El fallo se dio luego de que el Centro de Incidencia Ambiental (Caim), una ONG ecologista, presentó en 2009 un recurso de inconstitucional contra dicha ley al considerar que el proyecto era lesivo para el Estado panameño y para los recursos naturales del país.La CCIAP denunció este viernes que "es preocupante que la decisión sobre el proceso en referencia haya tomado casi una década", y declaró que esa demora "nos confirma el propósito de continuar impulsando los cambios que promovemos en la administración de la justicia, mediante reformas constitucionales".La concesión otorgada a Minera Petaquilla, que tras varias ventas cambió su nombre a Minera Panamá, vencía en febrero del año pasado, pero el actual Gobierno decidió prorrogarla por 20 años más, hasta el 28 de febrero de 2037, según fue publicado en Gaceta oficial.Minera Panamá, que pertenece a la canadiense First Quantum, desarrolla actualmente un proyecto en la costa caribeña de Panamá conocido como Cobre Panamá, que está considerada la inversión privada más grande de la historia del país (6.300 millones de dólares) y emplea a más 12.600 personas.La mina empezará a operar el año que viene y está previsto que exporte más de 320.000 toneladas métricas de cobre año, lo que equivale aproximadamente a 2.000 millones de dólares, según la compañía."El fallo creó una incertidumbre innecesaria en el inversionista directo extranjero más grande que ha existido en la historia del país", indicó en el mismo comunicado la Cámara empresarial, que preside Jorge Juan de la Guardia.Tanto la propia minera como el Gobierno panameño han dicho que la sentencia judicial no afecta a la mina de cobre de Donoso porque lo que se declara inconstitucional es la ley que se aprobó para dar seguridad jurídica al acuerdo y no la concesión en sí misma.El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, apuntó el jueves que "los trabajadores del proyecto minero Cobre Panamá pueden tener la tranquilidad que sus empleos no están en riesgo alguno".La asociación medioambiental, sin embargo, consideró el lunes en un comunicado que el "fallo implica que la prórroga concedida a Minera Panamá es nula de nulidad absoluta" porque "lo accesorio sigue la suerte de lo principal".El proyecto de Donoso también incluye una planta de generación eléctrica de 300 megavatios, una línea de transmisión eléctrica, un puerto internacional y una planta de procesamiento mineral.El sector de la minería representa el 2,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Panamá, pero la Cámara Minera del país estima que alcanzará el 9,5 por ciento cuando comience la explotación de cobre en Donoso.