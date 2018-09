CAMIPA se pronuncia al respecto del Fallo de la CSJ sobre el contrato entre el Estado y Minera Petaquilla

CAMIPA (Cámara Minera de Panamá) se pronuncia al respecto del Fallo de la Corte Suprema sobre la Ley 9 de 26 de febrero de 1977 que aprueba el contrato entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A.

“La Cámara Minera de Panamá expresa ante la opinión pública nacional su profunda preocupación ante los graves efectos que podría causar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional el Contrato Ley No 9 de 25 de febrero de 1997, Contrato que además de amparar las operaciones que efectuó la empresa Petaquilla Gold, constituye también el sustento legal del proyecto minero Cobre Panamá en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón”.



En el comunicado el gremio recordó que el proyecto está en su fase final de construcción y debería entrar en producción el próximo año 2019, luego de haberse invertido por parte de su propietaria First Quantum Minerals Ltd., la suma de 6,400 millones de dólares, siendo esta la más grande inversión en la historia del país, tanto en el ámbito público como privado.



Además advierte las posibles consecuencias que este fallo implicaría para el país tanto en el ámbito social, económico, ambiental y en materia del respeto a la seguridad jurídica e institucional.

“Situaciones como estas atentan contra la libre empresa y afectan de manera irreversible la confianza de los inversionistas en Panamá, pudiendo llevar a una fuga y desaliento de la inversión extranjera, con el consecuente impacto en el crecimiento económico del país y de la economía futura, detalla.





“Estamos confiados que se encontrarán las vías de solución orientadas a que el proyecto siga contribuyendo eficazmente al desarrollo sostenible, generando crecimiento con integración social y respeto al patrimonio ambiental a través de su inserción virtuosa e inclusiva, generando resultados de beneficio compartido y desarrollo autónomo de largo plazo en las comunidades y el país en general”, agrega.

La nota es firmada por el ingeniero Alfredo Burgos, presidente de Camipa.