MEF presenta Proyecto para el Fortalecimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y Fondo de Ahorro de Panamá

Los proyectos que reforman la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) y la Ley 38 de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) fueron presentados por la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, ante la Asamblea Nacional.“El fortalecimiento de la LRSF se da como resultado de un esfuerzo nacional. Invitamos a todos los panameños a analizar y valorar esta propuesta en su justa dimensión. Fortalecer el marco de Responsabilidad Social Fiscal de Panamá es para beneficio de todos los panameños”, inició la ministra al dirigirse a los Diputados de la Asamblea Nacional y a todos los sectores productivos del país, empresarios, obreros, comunidad educativa y sociedad civil. El fortalecimiento de la LRSF, se logrará con modificaciones que tienen como propósito:Simplificar la metodología del cálculo del balance fiscal, brindando más transparencia a la misma. Eliminar la regla de ajuste por contribuciones efectivas del Canal, volver a adoptar la regla fiscal sobre el Balance Fiscal del Sector Público No Financiero, como lo señala la Ley 34 de 2008.Establecer el déficit fiscal en un promedio quinquenal de -1.67% del PIB. Fijar el valor numérico de la regla fiscal sobre el Balance Fiscal No Financiero en 2.0% del PIB para el 2018, 1.75% para el 2019 y 2020 y 1.5% del 2021 en adelante. Esta administración recibió el déficit fiscal en 3.2%.Limitar el incremento del gasto corriente del Sector Público No Financiero (SPNF), en proporción al crecimiento del PIB real, potencial considerando la inflación. Evitando la expansión excesiva del gasto corriente con el fin de no limitar el crecimiento de la inversión pública. Excluyendo el gasto en salud y pago de intereses de la deuda.Fijar la regla de aportes del Canal de Panamá al FAP. El 50% de las contribuciones del Canal de Panamá que superen el 2.5% del PIB serán transferidas al FAP. La regla de acumulación que establece la ley actual, con contribuciones por encima del 3.5% del PIB, no resulta en contribuciones al FAPCapitalizar los intereses generados del FAP hasta que el patrimonio represente un 5% del PIB, fortaleciendo al Fondo como instrumento en caso de desastres naturales y desaceleración económica.Previo a esta segunda presentación, el MEF realizó un amplio proceso de presentación y consultas con los sectores productivos de la sociedad que incluyeron al CONEP, la CCIAP, la APEDE, el SIP, la CAPAC y SUNTRACS. Se incluyó en esta gira de visitas a los Consejos editoriales de los medios de comunicación, como: CORPRENSA, Metro Libre, MEDCOM y Televisora Nacional y continuaremos esta agenda abierta con los medios de comunicación, dijo la ministra Chinchilla.“Presento un proyecto de Ley que con su apoyo y aprobación mejorará la transparencia, previsibilidad, la comunicación del impacto de la política fiscal en la economía nacional. El primer obstáculo a superar, será podernos levantar por encima de cualquier interés político y asumir una visión país que vaya más allá de una fecha electoral, que garantice que Panamá siga por los rumbos de bienestar que han marcado los últimos años. Nuestro propósito como ministerio es claro; traspasar las finanzas del Estado en condiciones robustas y transparentes, sabiendo que lo que hoy se decida, responde a beneficios en el mediano y largo plazo, y no a intereses políticos.” puntualizó la ministra.