Productores no han recibido respuestas al pliego de petición

Más de un mes ha pasado luego que el mandatario Juan Carlos Varela y productores del movimiento “Unidos Por El Agro” mantuvieran una reunión en la que acordaron resolver varios puntos del pliego de peticiones presentado al Gobierno para resolver la crisis que afecta al sector agropecuario, y aún no han obtenido respuestas.

En la reunión que se dio el pasado 16 de agosto se estableció que se volverían a reunir con el mandatario tras un periodo de 60 días para que el gobernante tuviera conocimiento de los avances y que durante este tiempo directores, ministros y agricultores debían mantener reuniones constantes para buscar soluciones a las peticiones de los campesinos, sin embargo esto no ha ocurrido.

Los productores afirman que hace dos semanas ellos debieron reunirse con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud (MINSA) para evaluar los avances en el pliego y ellos no han querido contestarles y no se ha llevado a cabo ningún encuentro.

Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP), indicó que la próxima reunión que tendrán con el presidente será el 17 de octubre y de momento no hay avances. Guevara dijo que “la protesta es la última opción, pero nosotros no la descartamos. Si no tenemos respuesta que el presidente nos va atender a los 60 días como se prometió, téngalo por seguro que vendrán la protestas”.

El presidente de APUP destacó que se siguen dando las importaciones desmedidas y los rubros más afectados son la cebolla y el arroz. Aquiles Acevedo, presidente de la ANAGAN, explicó que el presidente impartió instrucciones a ministros, directores y otros funcionarios, que por ser la “crisis del sector un problema nacional y de urgencia en un corto plazo y antes que termine su mandato, se diera respuesta formal y solución y desafortunadamente hasta hoy no se ha convocado a una reunión para encontrar soluciones”. Se solicitó al MIDA su versión, pero no dio respuestas sobre el tema.

