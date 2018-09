Guerra comercial podría afectar al Canal, pero se mantienen optimistas

El administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, reconoció ayer que una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China, podría afectar el movimiento de carga e ingresos de la vía acuática.

Esto mientras conversaba sobre las perspectivas del Canal de Panamá ante los desafíos actuales para la ruta, ante representantes de la la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (Amcham).



Quijano señaló que la administración ya está buscando otros mercados como Brasil para mover granos por el norte de ese país y que va para Asia, porque “las decisiones de estas grandes potencias pueden tener un impacto sobre nosotros, pero nosotros también servimos a otras rutas y países como México, Chile y otros de Asia”.



El administrador agregó que las proyecciones de la vía acuática sobre sus resultados en el 2019 están basados en que los Estados Unidos y China sigan siendo amigos.

“Somos optimistas que la cosas se van a resolver en su momento”, dijo al explicar que tienen formas de amortiguar el impacto, aunque reconoció que “si pasa algo muy fuerte” no puede asegurar que no vaya a tener impacto negativo en los resultados del Canal.



El ingeniero manifestó que aunque no es concreto, “sé se está hablando mucho sobre aumentos de aranceles y estamos midiendo la implicación para el Canal porque hay posibilidades de que algunas de estas cosas podrían trastocar los ingresos y no se pueda llegar a las proyecciones”.



“Hay que ponerle cuidado a esto, porque hemos tenido un año muy bueno y esperamos que el próximo sea igual o mejor”, indicó el administrador. Además, informó que uno de los segmentos que podría afectarse es el de Gas Natural Licuado (GNL). “Hemos hecho un análisis del Gas Natural Licuado con un 25% de arancel, todavía no tendría impacto según ha dicho China. Si esto es así no tenemos problemas, pero también nos quita la posibilidad de aumentar peaje porque entonces sí nos pasaríamos de la tolerancia que existe ahí”, afirmó.



Quijano reafirmó a los periodistas que no busca reelegirse y continuar en el cargo, el próximo año, cuando llegue su jubilación. Dijo que espera que la nueva designación se incorpore “seis meses antes para actualizarlo en todo”.

Han gastado entre $30 y $40 millones en procesos legales

ML | El ingeniero Jorge Quijano, administrador del Canal de Panamá, informó que han gastado en los arbitrajes por las demandas del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) entre $30 y $40 millones, pero “es invertir eso o no te defiendes”.

Explicó que actualmente “estamos en arbitraje en Miami, Estados Unidos. Eso va a tomar un tiempo para que estos arbitrajes se vayan resolviendo. Quizás puede ser una discusión que dure años”.



Mencionó que en uno de los casos que ganaron les tuvieron que devolver $23 millones.

