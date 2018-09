Banqueros están optimistas con la recuperación de la economía

Banqueros panameños e internacionales consideran que hay maneras de dinamizar la economía del país y así sacarla de la desaceleración en la que se encuentra actualmente.

Carlos Berguido, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), considera que para dinamizar la economía del país se necesita recuperar el optimismo y tener fe en los planes de las empresas.

“La gente tiene que recuperar el optimismo porque la persona que no invierte o un negocio que no invierte en su propia mejoría es un negocio que no prospera”, aseguró el banquero.

Berguido también señaló que “debemos ser conscientes de pagar los compromisos a tiempo, como las deudas, de manera que quienes estén esperando que se les pague puedan utilizar ese dinero para recircularlo en la economía. En ese sentido, creo que tanto las grandes empresas como el gobierno tienen que hacer un esfuerzo por hacer frente a sus compromisos más rápido, ya que eso le daría impulso a la economía”.

Giorgio Trettenero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), indicó que para lograrlo, estamos hablando de un tema familiar.

“Si usted quiere que la economía progrese tiene que estudiar y capacitarse. Nuestros países se han dedicado a ser exportadores de materia prima, sin darle ningún esquema de innovación a la academia del desarrollo de las capacidades”, dijo Trettenero.

Agregó que “la gente no puede esperar que la economía se arregle en un gobierno ni en dos. Hay que hacer proyectos direccionados a 20 años que permitan establecer fases y así llegar a donde se quiere”.

Por su parte, el consultor Nicolás Castro, señaló que el problema en Panamá es la tramitología y que los procesos demoran demasiado.

Ciara Morris

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CiaraMorris21

Instagram: CiaraMorris21