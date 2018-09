Autorizan pago de bonos navideños a exempleados de los Casinos Nacionales

El Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) informó hoy, que el Gobierno Nacional autorizó el pago de los Bonos Navideños a los exempleados de los Casinos Nacionales, correspondiente a los años 1989-1990.

Lo anterior, en atención al Decreto Ejecutivo No 18 del 23 de enero de 1998, publicado en Gaceta Oficial No. 23, 469 del 28 de enero de 1998.



Los exfuncionarios, cuyo nombre está en el listado publicado por el Mef, pueden pasar a retirar su cheque en ese ministerio, ubicado en el edificio Viceministerio de Finanzas Avenida Perú (Antiguo Hacienda y Tesoro) planta baja, provincia de Panamá, en horario de 9:00 am hasta 3:00 pm, a partir del 3 de septiembre de 2018.



Los beneficiados deberán llevar como requisito la copia de cédula de identidad personal vigente.

Dirección para ver el PDF del listado: http://www.mef.gob.pa/es/noticias/Documents/Listado%20Casinos%20Nacionales.pdf