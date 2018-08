MEF: La economía panameña es saludable, seguimos creciendo

“Actualmente crecemos tres veces más que América Latina”, así lo indicó Eyda Varela de Chinchilla, ministra de Economía y Finanzas (MEF) encargada, al referirse al crecimiento económico del país.

“Tuvimos unos años muy buenos, crecíamos a doble dígito y lo que hemos tenido ahora es un crecimiento sostenido entre 5% y 6%, eso es un crecimiento sin inflación, porque la inflación ha sido menos de uno o sea que es bien saludable”, aseguró Varela de Chinchilla. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá tendrá un crecimiento del 4.5% este año y de 5.8% en el 2019.



La ministra encargada del MEF, aseguró que “las proyecciones hacia los próximos años siguen siendo entre 5% porque tenemos motores importantes en la economía, que están creciendo muy bien, específicamente el sector logístico, que es clave en nuestra economía, más ahora con la apertura del Canal ampliado”.

Según la ministra seguimos siendo la economía que más crece en Latinoamérica, pese al bajón que se registró en el primer trimestre del año, porque el sector construcción estuvo parado por un mes y este representa el 16% del Producto Interno Bruto (PIB).



Varela de Chinchilla reconoció que “hay sectores que no les está yendo tan bien como a otros, pero se está creciendo de manera saludable”.

De acuerdo a datos del MEF, las actividades económicas más dinámicas en el primer trimestre del año son la pesca con 30.2%, construcción 4.9%, explotación de minas y canteras 4.9%. Las actividades con un desarrollo moderado son la intermediación financiera 4.1%, comercio al por mayor y al por menor 3.8%.



“Las tres calificadoras que nos revisan todos los años son Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, estas nos han dado perspectivas positivas, en años anteriores nos habían dado siempre calificaciones estables, pero Moddy’s y Standard & Poor’s nos dieron BBB positivo, esto demuestra que las cifras que estamos dando no son mentiras porque si no nos darían algo postivo, estos son indicativos de que nos están yendo bien, nos está reconociendo lo que Panamá ha hecho en crecimiento y sobre todo en la disciplina fiscal, que es el cumplimiento de nuestras leyes de responsabilidad social fiscal”, dijo Chinchilla.

Perfil profesional de la ministra del MEF

ML | Eyda Varela de Chinchilla es licenciada en "Quantitative Business" con especialización en Ciencias Computacionales en Lousiana State University, en Baton Rouge, Louisiana, EE.UU. Cuenta con un MBA de INCAE Business School en Costa Rica, entidad educativa de la cual es miembro del Comité Nacional de Panamá. Tiene una experiencia de más de 20 años en el sector privado, donde desarrolló una carrera integral dentro de la compañía Esso Standard Oil, S.A. Ltd. Panamá.



“Si no se aprueba el delito fiscal, entraremos en lista”

Y.Calles | La ministra de Economía y Finanzas encargada, Eyda Varela de Chinchilla indicó que “si no aprobamos la tipificación fiscal como delito al 30 de junio del próximo año, entraremos en una lista del Grupo Acción Financiera (Gafi)”. Sin embargo, añadió que “no nos están sofocando, casi todos los países tienen esta normativa”. Dijo que calificadoras están pendientes de lo que Panamá haga y sería negativo volver a estar en una lista.





