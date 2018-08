Desconfían del MIDA por compra de arroz

Productores de arroz afirman que existe una falta de credibilidad en las declaraciones dadas por el ministro de Desarrollo Agropecuario sobre los 37 mil quintales de arroz importados de Guyana que fueron incinerados en marzo de 2016. Los arroceros aseguran que nada justifica la acción y esto sólo demuestra los malos manejos de las autoridades en temas de comercialización e importación. Sostienen que cada uno debe asumir su grado de responsabilidad y dejar de estar “pasándose la pelota”.Nodier Díaz, secretario general de la Federación de Arroceros y Granos de Panamá (Fedagpa), manifestó que “esto no se justifica por ninguna razón”. Agregó que no hay transparencia y existe una falta de credibilidad. Ada Pinzón, presidenta de la Asociación de Productores de Panamá (Aprodepa), explicó que “se han perdido millones por malos manejos, cada uno debe asumir su grado de responsabilidad porque todos se pasan la pelota”.Gabriel Araúz, presidente de la nueva Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (APACH), dijo que “si hay un culpable hay que poner las denuncias correspondientes. La esperanza de nosotros es que esto se mejore para que podamos ser competitivos los productores”.ML | Gabriel Araúz, presidente de APACH, dijo que en Chiriquí en estos momentos, se está cosechando y son unas 13 mil héctareas que se tiene que ver cómo se va comercializar ese arroz, porque “si no vemos esa cosecha no se van a perder 37 mil quintales del rubro, sino un millón 300 mil quintales por falta de mercado y problemas de comercialización”.Yessika CallesTwitter: @CallesYessikaInstagram: yessika_calles