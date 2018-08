Empresarios analizan la Seguridad Social y Pensiones IVM de la CSS

Con el tema "Por un Sistema de Pensiones (Invalidez, Vejez y Muerte): Universal, Solidario y Sostenible", la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en alianza estratégica con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros gremios empresariales, realizó el Foro de Seguridad Social y Pensiones, que comprende la primera fase de su Proyecto Agenda País 2019-2024.

Gabriel Barletta, presidente de la CCIAP, señaló que el propósito de este foro no es acumular otro diagnóstico sobre la enfermad gravísima que aqueja a la salud en el país: sino que la directiva de la Cámara se "enfoca bajo el concepto de pasa de las promesas fáciles y estériles, a las acciones que recomiendan el conocimiento, la práctica, la experiencia y el sentido común, ya que no es posible ni responsable continuar esperando que las soluciones lleguen de quienes deben asumir la responsabilidad política de adoptarlas, o que surjan de milagros providenciales. Ese método ya está agotado en el país

El foro inició con la presentación que realizó José Manuel Pérez, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Panamá presentó las realidades de Panamá y de otros países de la región, sobre el sistema de seguridad social.

Posteriormente, César Tribaldos, expresidente de la CCIAP y coordinador del Foro, quien realizó una presentación sobre la situación actual del programa de IVM, explicó que no hay un informe financiero auditado por la Contraloría General de la República desde el 2012, pero sí informes internos, no auditados hasta el 31 de diciembre de 2016. Además, indicó que se identificaron errores de registro entre los dos sistemas que favorecen al sistema de Beneficio Definido y perjudican al sistema de Ahorro Personal (registros del XIII mes), asimismo no se están acumulando reservas para garantizar el flujo del sistema de beneficio definido para el futuro.

Por otro lado, Tribaldos destacó que, al 31 de diciembre de 2016, hay un déficit actuarial acumulado que supera los B/.12 mil millones. Es decir, que hacen falta B1.12 mil millones para garantizar el pago de las pensiones vigentes (de los que ya están pensionados). "Por consiguiente, no hay reservas en el sistema de Beneficio Definido para garantizar el pago de los trabajadores que hoy están cotizando que esperan jubilarse algún día".

De acuerdo con un informe de 2016, del Instituto de Estadísticas y Censos de la Contraloría General de la República, la expectativa de vida del hombre es de 74.99 años promedio y el de la mujer es de 81.05 años promedio después de pensionados Bajo este régimen de Beneficio Definido vigente, al pensionarse, un cotizante con promedio salarial de B/.650 aportaría B/.34 millones por 20 años de cuotas y retiraría un promedio de 61.64 millones si es hombre y 6/.104 millones si es mujer.

El coordinador de este foro precisó que la introducción del Régimen de Morro Personal buscaba parar esa -hemorragia'. Cada nuevo cotizante aumentaba la deuda contingente. A pesar de ello, sostuvo Tribaldos que el Estado ha tenido que aportan 8/.75 millones anuales del 2007 al 2009, B/100 millones anuales del 2010 al 2012, y B/140 millones anuales del 2013 al 2017 para evitar el déficit de caja anual. Por Ley debe continuar pagando B/.140 millones anuales hasta el 2060. Se estima que debe incrementarse en 8/.100 millones adicionales por año a partir del 2020, agregó.

Asimismo reveló que esto no incluye los casi 81300 malones anuales que aporta el Estado para pagar los aumentos de pensiones realizadas entre los años 2007 al 2015.

Después a través de un panel de expertos moderado por la periodista Yolanda Sandoval donde participaron Dino Mon gerente general de Mapfre Panamá; Felipe Chapman, socio director de la firma de consultoría económica Investigaciones y Desarrollo. S.A. (INDESA) y Felipe Argote de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) analizaron la situación actual y perspectivas que se requiere a mejorar el sistema de la seguridad social en Panamá.

En los foros se presentan temas clave para el desarrollo sostenible del país en el próximo lustro, buscando enriquecer el documento Agenda País 2019 — 2024. Por ello, en esta fase se contemplan cuatro loros ciudadanos con especialistas internacionales los cuales compartirán las melares prácticas y su visión sobre cada tema.

En este encuentro participaron representantes de la sociedad civil, precandidatos y candidato de los diversos partidos políticos independientes, empresarios, entre otros sectores que se convoca para esta actividad.

Agenda País contempla tres fases. La primera consiste en foros ciudadanos, posteriormente, la presentación del documento Agenda País a los candidatos presidenciales. el debate presidencial y el monitoreo de seguimiento a la administración electa, la tercera fase.