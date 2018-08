Productores panameños piden a Panamá iniciativas para cuidar mercado lácteo

EFE | Gremios de productores de Panamá, que se reunieron hoy con la Federación Centroamericana del Sector Lácteo (Fecalac), instaron a las entidades de gobierno a concretar medidas e iniciativas para apuntalar esa industria que ha sido golpeada por las importaciones. "Hay que buscar soluciones para poder integrarnos y resolver este problema para proteger el mercado lácteo, que hasta ahora es muy inestable", expresó a Acan-Efe el presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de Leche de Panamá (Cooleche), Vicente Cozzarelli. Sostuvo que los productores han planteado que cese un poco las importaciones de los productos terminados y leche fluida que han afectado a ese mercado, realizadas principalmente por empresas que no han cumplido las reglas y controles fitosanitarios y de calidad. "El Gobierno está haciendo ajustes y auditorías con la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), la encargada de controlar las importaciones, por lo que esperamos que se continúen las investigaciones de las empresas que están importando de una forma indebida y violando controles", aseveró Cozzarelli. Como alternativa para impactar al sector local y mantener una estabilidad de precio, propuso que instituciones como el Ministerio de Educación, hospitales y cárceles compren los productos lácteos nacionales a través de cooperativas para incentivar al productor.. Entre tanto, Julián González, productor y miembro de Fecalac dijo a Acan-Efe que el mercado lácteo panameño representa aproximadamente unos 360 millones de litros de leche al año, aunque se genera con altos costos de productividad. "Nosotros producimos con la energía más cara de la región, dado que no somos una nación con capacidad agroindustrial como Costa Rica y El Salvador, que cuentan con plantas que generan agroinsumos como fertilizantes, a la vez reducen costos porque que no tienen que importarlos", declaró. González precisó que el país centroamericano cuenta con estándares de producción de muy alta calidad, por lo que considera que si otras compañías de otras naciones buscan vender sus productos en Panamá deben entren en las mismas condiciones de elaboración que se le exigen a las locales. El pasado 8 de agosto, decenas de productores agropecuarios se manifestaron en distintos puntos de Panamá para pedirle al Gobierno que solucione de manera urgente la crisis que vive el sector y que reduzca la "desmedida" importación de alimentos