Venezuela amanece con paro parcial tras medidas económicas de Maduro

EFE | Venezuela amaneció hoy con un paro parcial de actividades en protesta por las medidas económicas que ha puesto en marcha el Gobierno aunque parte de esta paralización tiene que ver con la incertidumbre que aún persiste entre comerciantes y transportistas que no saben cómo deben ajustarse a esas decisiones.En este sentido se hace difícil medir el éxito de este paro convocado por la oposición al que el chavismo ha respondido con una convocatoria a una marcha en el oeste de Caracas en respaldo al presidente, Nicolás Maduro.Muchos de los comercios que abren desde primeras horas de la mañana mantienen sus puertas cerradas, aunque otros como las panaderías y negocios de comida continúan en sus actividades rutinarias.En el centro de Caracas, considerado un bastión del chavismo gobernante y lugar comercial por excelencia, muchos de los comercios no abrieron sus puertas durante la mañana.En las calles y avenidas se observa un flujo de vehículos moderado, pero con pocas unidas de transporte público.Algunas paradas de autobuses se encuentran llenas de gente, toda vez que representantes del sector se han desligado del llamado a huelga y aseguran que la razón por la que no están trabajando es la disminución en la flota y la confusión en el cobro de tarifas.Donde sí se observan colas es en los cajeros electrónicos de los bancos que ya hoy se encuentran dispensando la nueva familia de billetes, tras la reconversión monetaria que le quitó cinco ceros a la moneda y por la que este lunes se paralizó el país por orden presidencial.Medios locales han informado de un comportamiento similar en otros estados, como Lara (oeste), Carabobo (centro), Monagas (este) y Zulia (oeste).Mientras el país intenta arrancar nuevamente, el opositor Frente Amplio Venezuela Libre ha publicado en Twitter un horario de protestas que, según dicen, se irán desarrollando durante el día en varios estados.Aunque la oposición hizo un llamado a paro para este martes para "responder" a las medidas económicas que Maduro hizo el viernes, desde el sábado se observa un comportamiento similar en los comercios que en ese entonces argumentaron el cierre por la reconversión monetaria.La paralización de actividades de algunos comercios también se da en un día en el que se darán a conocer los precios "justos" de al menos 25 productos.El dirigente opositor Andrés Velásquez, que llamó a la paralización junto a los partidos Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), indicó en rueda de prensa que en estados como Aragua (centro), Anzoátegui (oeste), Bolívar (sur), Sucre (noreste), están "atendiendo al paro" convocado por la oposición.Según Velásquez, para horas de la mañana de este martes hay un paro aproximado de 60 %, "en unos estados más que en otros".Valásquez reconoció que hay panaderías y "algunos que otros locales abiertos", al tiempo que recordó que este es el inicio de una serie de "paros escalonados" para hacer una gran "huelga general".El chavismo, por su parte, marchará en el centro de Caracas para respaldar las medidas económicas del jefe de Estado, entre las que está un aumento de sueldo de hasta 35 veces el valor actual y el incremento de los impuestos.