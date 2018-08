Hoy no habrá entrega de los Cepadem; MEF la suspendió

La entrega de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) para las viudas (os), programada para hoy 14 de agosto fue suspendida, así lo informó Olmedo Arrocha, director de Planificación e Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.Esto debido a las largas filas y la desesperación de personas mayores de la tercera edad que se registró ayer durante la espera para recibir los Cepadem en el Domo de la Universidad de Panamá, ubicado en Llanos de Curundú.Arrocha reconoció que el recinto no tiene la capacidad para recibir a tantas personas y prevé reorganizar la entrega para la próxima semana durante cuatro días en la Arena Roberto Durán.Explicó que la entrega no se realizó en el gimnasio, como ocasiones anteriores, porque no estaba disponible debido a otras actividades, y el Domo de la Universidad se quedó “chico”.RedacciónTwitter: @MetrolibreptyInstagram: Metrolibrepty