Banconal abre su sucursal 82 en Villa Lucre con una inversión de 783 mil balboas

Banco Nacional de Panamá anunció la apertura de una nueva sede Villa Lucre, corregimiento José Domingo Espinar, en el distrito de San Miguelito, como parte de su plan estratégico de expansión. De esta manera, la institución bancaria llega a un total de 82 sucursales, cumpliendo a la vez con su rol social y de negocios, en todo el territorio nacional.

“La instalamos aquí con la finalidad de ampliar nuestra cobertura de servicios bancarios hacia nuevos polos de desarrollo urbano y comercial que se están erigiendo en el distrito de San Miguelito, ya que representan nuevas oportunidades de negocio para el Banco, toda vez que con la apertura se estará beneficiando a 44,471 habitantes y 413 establecimientos comerciales en los alrededores”, destacó Rolando de León de Alba, gerente general del Banco Nacional de Panamá.



Vale la pena destacar que con esta apertura contribuimos directamente con el dinámico desarrollo de los más de 44 mil habitantes de las áreas adyacentes y los más de 410 establecimientos comerciales del corregimiento y zonas aledañas.



Para esta nueva sede, en concepto de construcción y equipamiento, se invirtió B/.783 mil.

“De esta forma dotamos al área de una instalación moderna, con el propósito de brindar acceso oportuno a nuestros productos y servicios bancarios. Al mismo tiempo expandimos nuestra actividad hacia zonas que evidencian un potencial desarrollo económico y social”, explicó de León de Alba



Actualmente, con este inicio de operaciones en Villa Lucre, Banco Nacional de Panamá cuenta en el distrito de San Miguelito con 4 sucursales estratégicamente ubicadas. Las sedes de Milla Ocho y Paraíso atienden de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. hasta el mediodía. Mientras que la sucursal de Brisas del Golf brinda servicio de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.



Entretanto, se dio a conocer que esta nueva sucursal tendrá un horario especial, por las características urbanísticas y comerciales del área. Por lo que operará de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.



Las buenas noticias no paran en Banco Nacional de Panamá y es que recientemente también inició operaciones una nueva sucursal en Las Palmas de Veraguas, en la cual se invirtió por encima de los B/. 421 mil y se estima que favorecerá a unos 18,416 habitantes. Casi siete mil de ellos son beneficiarios de los programas sociales del gobierno central. También estará al servicio de unos 3,738 productores y 222 establecimientos comerciales reportados en esta parte del país.