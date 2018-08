Chiriquí tiene dificultades para realizar negocios

La provincia de Chiriquí está teniendo dificultades para hacer negocios por la burocracia en los trámites y han bajado las inversiones, así lo aseguran empresarios de la región occidental.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, Felipe V. Rodríguez, señaló que la provincia le hace falta que se le de un impulso renovado en varios temas.

“Uno de ellos es, el tema de los paz y salvo con el Seguro Social que no están saliendo a tiempo y está frenando un poco los cobros. El otro, es que los proyectos están demorando en hacer los pagos y la inversión que están haciendo los contratistas no se están pagando a tiempo. En el sector agro, tenemos las desmedidas importaciones. Además, los préstamos se están demorando mucho en ser desembolsados”, dijo.

MICI facilita el acceso a mercado interno

C.Morris | El viceministro de Comercio Exterior, Nestor González, explicó que la institución “trata de facilitar el comercio no solamente en acceso de mercados fuera del país, sino también en la parte interna con diferentes programas”. Además, aseguró que hay oportunidades de exportar.

Productores chiricanos sin mercado para cosecha

C.Morris | El presidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas, Lorenzo Jiménez, señaló que el problema de los productores es el mercado.

“De nada sirve tener las mejores tecnologías si no tenemos un mercado disponible. Nosotros insistimos en que se necesita seguridad jurídica en cuanto al tema del agro porque si esa parte está a nuestro favor, ya no se nos dificultaría tanto. Además, es lamentable que los gobiernos no ven la producción de comida como una necesidad vital. Este no debería ser un mal negocio porque uno come todos los días”, dijo.

