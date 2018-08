Colaboración de multinacionales y pymes, clave para progreso en Latinoamérica

EFE | Las colaboraciones entre compañías multinacionales y pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica son claves para el desarrollo económico de la región, según un informe difundido hoy, 7 de agosto de 2018, por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la Florida International University (FIU).El estudio resalta los beneficios mutuos que pueden tener tanto para pequeñas y medianas empresas (pymes) como para multinacionales como Bimbo, LATAM Airlines, Cemex, Techint o Falabella este tipo de colaboraciones, a partir de entrevistas realizadas a multinacionales de fuera de la región que se están beneficiando de estas sinergias.Microsoft, UPS, Cisco, SAP, Citi y Google son algunas de las empresas que están colaborando con pymes latinoamericanas. El crecimiento y competitividad se está incrementando en ambos casos, según el informe.Aunque las multinacionales poseen o coordinan el 50 % de las cadenas de distribución del comercio mundial, sólo proporcionan el 2 % de los puestos de trabajo en el mundo y sus beneficios han disminuido un 25 % en los últimos cinco años.Sin embargo, las multinacionales latinoamericanas están experimentando un crecimiento continuado desde 1991, además de una reducción de las empresas que son propiedad del Gobierno, algo que, según el estudio, ha beneficiado este crecimiento.En países como Costa Rica, las pymes representan un 95 % de las empresas del país y generan un 46 % de la ocupación, sin embargo, se calcula que un 78 % de estas pequeñas y medianas empresas no se ajustan totalmente a las normas.Enlaces con multinacionales les pueden beneficiar para enmendar problemáticas como éstas, así como para penetrar en las cadenas de valor globales, algo que los autores del estudio califican como un reto "abrumador" para las pymes.Asimismo, les puede aportar conocimiento, acceso a tecnología y asistencia técnica, además de inversiones y reputación para futuros negocios con otras multinacionales.El estudio resalta que la prioridad de las políticas en países como Argentina, Brasil, Colombia o México es reforzar estas colaboraciones entre multinacionales y pymes, mientras que en otras naciones como Chile la tradición de colaborar entre ambos grupos de empresas está más arraigada.Las conexiones más comunes que se están dando en Latinoamérica entre ambos grupos de empresas son multinacionales que contratan la logística de empresas pequeñas de un país en concreto, inversiones para impulsar "start-ups" o colaboraciones para cumplir las restricciones medioambientales que exigen algunos gobiernos.Para las grandes corporaciones, trabajar con pymes les puede aportar productividad, dar recorrido a su innovación, acceder a talento y mercados que les permitan adaptarse a condiciones cambiantes.El estudio resalta que Panamá y República Dominicana serán las economías que crecerán a más velocidad en 2018, mientras que Venezuela continuará experimentando una contracción en su economía, que será del -1,6 % en 2019.