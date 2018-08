Colombia eleva queja contra Panamá ante la OCDE por no entregar información financiera

El gobierno de Colombia presentó una queja ante acusa a Panamá ante la a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contra Panamá, alegando que se niega a entregar información financiera de ciudadanos y empresas colombianas radicadas en Panamá sin previo requerimiento.

Ante dicha acusación la Cancillería de Panamá indicó que no se ha incumplido ningún acuerdo, porque no existe un compromiso legal con Colombia de intercambiar información de forma automática.

El ministerio de Hacienda colombiano explicó que entre ambos países existe un tratado de colaboración que fue firmado en años anteriores ante el organismo internacional y en el que Panamá se comprometía a entregar de forma automática la información financiera de ciudadanos colombianos.

“Panamá se ha negado a entregarle a Colombia la información tributaria que se comprometió a suministrar y no sólo con Colombia, en un convenio multilateral firmado por la OCDE en un incumplimiento de ese acuerdo internacional”, manifestó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

“Todavía estamos a tiempo de darle una despedida al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Podemos poner sanciones, porque ellos sí están en deuda con nosotros en el tema de cumplir con la OMC", dijo Severo Sousa, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Cuando Panamá se comprometió con la OCDE a intercambiar información de forma automática, Colombia no pertenecía a este grupo.

Sousa indicó a TVN que Colombia en ese momento no formaba parte de la OCDE, por lo tanto no formaba parte del acuerdo multilateral que firmó Panamá. “Tenemos un acuerdo bilateral con Colombia, en el cual no está obligado a entregar información de forma automática, sino a requerimiento y según la necesidad que vea cada Estado", detalló.

El pasado 11 de junio Panamá emitió un decreto en el cual señalaba las 33 jurisdicciones con las cuáles intercambiará información. Entre ellas no está Colombia.

“Panamá debe empezar a tomar medidas económicas y diplomáticas en contra de Colombia ya. Y todo debe estar sobre la mesa. Desde restricciones a las compras de empresas de ese país con el Estado hasta la posible ruptura de relaciones”, opinó el economista, David Saied en su cuenta de twitter.

“Cancillería debiera exigir a embajador de Colombia una explicación y llamar al embajador de Pmá. en consulta”, expresó el abogado Eloy Alfaro Alba.

“Inaceptable la postura de ataque de Colombia a Panamá estrenándose en la OECD al final del Gobierno Santos. Se impone respuestas enérgicas y medidas de impacto. Ojalá el Pte. Duque no siga ese camino. Reitero, nos necesitan más que nosotros a ellos!”, expresó el exministro de seguridad José Raúl Mulino.