Productores le piden al gobierno "que haga la tarea que no pudieron cumplir"

Los productores de distintos rubros del país se levantaron este viernes de la mesa de negociación que mantenían con el gobierno por supuestamente no recibir respuestas a un pliego de peticiones entregado el pasado 24 de julio, tras una protesta contra las importaciones desmedidas y otras irregularidades.

El productor avícola Carlos Salcedo, manifestó que son 13 las asociaciones representadas en la mesa de diálogo las que entregaron un pliego de peticiones al Ejecutivo con la promesa de que hoy tendrían las respuestas a cada una de esas preocupaciones, las posibles a realizarse y las que no eran posibles realizarse a corto o mediano plazo.



Sin embargo, Salcedo resaltó que la sorpresa del día de hoy, fue que, al sentarse en la mesa de discusión el ministro de Desarrollo Agropecuario Eduardo Carles y los funcionarios presente les entregara un documento sin respuestas al pliego de peticiones.



Los representantes del sector manifestaron que el Ejecutivo uso como pretexto que ellos, los productores, iban a construir las soluciones. De nueve puntos, el sector agropecuario aseguró que el Estado debe resolver al menos siete, entre ellos el tema de las importaciones y eliminación de regulación de precios.



En ese sentido, los productores aseguraron estar dispuestos a volver a la mesa de diálogo “siempre y cuando ellos (el Ejecutivo) hagan la tarea que les corresponde. Queremos que el Estado se organice para que le responda a los productores con respuestas concretas en el tiempo, y no seamos los productores los que tengamos que ayudarles a hacer la tarea que no pudieron cumplir”.



Por otra parte, el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Aquiles Acevedo, anunció que para el miércoles, 8 de agosto convocan a una manifestación pacífica de 10:00 a 11:00 de la mañana, en diferentes puntos del país.



Acevedo pidió a la población estar consciente de que ellos están defendiendo al país y la patria de cosas que denuncian y no se cumplen.



En tanto, Nodier Díaz, secretario de la Federación de Arroceros y Granos de Panamá (Fedagpa), dijo que no ven que el presidente de la República Juan Carlos Varela, tenga la intensión de respetar a los productores.



“Se está perdiendo la soberanía alimentaria en el país”, indicó Díaz al denunciar que “en estos momentos está llegando un barco con 500 mil quintales de arroz procedente de Paraguay, un país con el que no hay ningún tratado.



Yuliza Serracín

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @yuliserracin