Gobierno Nacional reitera diálogo y puertas abiertas con los productores

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Salud, la Autoridad Nacional de Aduanas y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, reiteraron el llamado a dialogo y puertas abiertas, luego de que un grupo de productores, abandonaran la mesa de diálogo ampliada convocada para el día de hoy y que pretendía definir una hoja de ruta ante el pliego de peticiones demandado por algunos gremios productivos del país.



Eduardo Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario, indicó que esta hoja de ruta definida, ya estaba compartida con algunos de los gremios productivos a nivel nacional, y hoy se iba a ampliar los procesos que ya estaban abiertos. “Como saben nosotros tenemos un proceso anunciado desde la semana pasada de una auditoría técnica dentro de la Autoridad Panameña de Protección de Alimentos (Aupsa) y que es homologada con la base de datos de Aduanas y de las Sanidades y Cuarentenas Agropecuarias, evidentemente lo que busca esta interacción es, por primera vez e históricamente articular un solo frente común, para trabajar con cada una de las cadenas agroalimentarias de nivel nacional, comenzando con las más sensibles”, destacó el jefe de la cartera agropecuaria.



Carles lamentó que no se haya llegado a un entendimiento entre todas las partes. “Quiero mantener nuestra posición de diálogo, este gobierno ha sido de puertas abiertas, de consenso y de escuchar a todos los gremios productivos a nivel nacional al más alto nivel para que la política pública tenga un norte en el sector primario nacional, al final no hemos podido presentar las líneas de comunicación que a la fecha hemos logrado construir a corto y mediano plazo; queremos presentar una hoja definida junto a ellos”, reiteró.



Por su parte el ministro Consejero de Salud, Temistocles Díaz, manifestó que las respuestas a los productores están articuladas, como lo son las auditorías a la Aupsa, las comunicaciones con el Departamento de Protecciones Alimentarias de Salud para que nadie pueda importar si no tiene sus registros vigentes, el laboratorio de toxicología, que ya tiene la licitación de un equipo, y que permitirá dentro de un periodo de 6 meses, que Panamá logre tener su laboratorio, entre otros puntos del pliego que desafortunadamente por una fórmula de metodología no se pudo compartir”, sostuvo.



El MIDA y las entidades involucradas en las demandas de los productores, continuaran su agenda de reuniones convocadas con las Cadenas Agroalimenatarias, convocadas para la próxima semana y esperan que los gremios de productores vuelvan a sentarse en la mesa negociaciones para que en un consenso con las entidades de gobierno, los productores, los agroindustriales y la empresa privada, se logre definir acuerdos rubro a rubro.