Opinan los gremios y sindicatos

Y.Calles | Eduardo Gil de Convergencia Sindical (CS), explicó que “el poder adquisitivo de las personas es fundamental para la dinámica económica, si se paga menos de lo que se consume, la gente deja de consumir”. Gil agregó que “se ha perdido el nivel de consumo y al perder el nivel de consumo la economía se detiene. Luis González, miembro del Suntracs y directivo de CONUSI, dijo que “la economía se ha desacelerado porque el mar de corrupción que vivimos en Panamá hace que los empresarios no se atrevan a invertir prueba de ello es la baja contratación además la cautela por se un año preelectoral. También los salarios no son consonos con la necesidades de las personas.C.Morris | Armando Rodríguez, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) señaló que su gremio está fuertemente golpeado y con bajos ingresos debido a que se necesita “ una política más agresiva de promoción turística” para dinamizar la economía y que los impacte positivamente.Rodríguez manifestó que cerraron el mes de julio, “apenas llegando a un 40% de ocupación y ha bajado el ingreso de turistas a los hoteles. El líder gremial explicó que por la recesión económica han tenido que despedir personal. “Unos 25,000 empleos se han perdido en los últimos dos años en el sector turismo y haremos una encuesta para saber cómo van éste año los despidos”, agregó.Y.Calles | Aquiles Acevedo presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), indicó que “a nosotros por el tema del sector agropecuario hemos venido diciendo que la desaceleración ecnómica también se debe por la negativa de permitir tantos productos importados, ya que todo ese dinero se va hacia otros países y eso no ayuda a que el dinero fluya en el país”.Italo Salcedo, miembro de la ANAVIP, explicó que la mala política de empleo en el país, también los está impactando. La industria avícola requiere de mano de obra y la falta de incentivos hace que emigren a la ciudad. Esto hace que el sector siga disminuyendo.C.Morris | Los restaurantes y bares también se han visto afectados por la situación económica del país. Domingo De Obaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá indicó que el volumen de venta “ha caído drásticamente en las noches” y no están viendo crecimiento por ningún lado como indican las autoridades, por lo que lunes se reunirán para analizar cuál será la mejor estrategia para dinamizar y ver qué le pueden pedir al Estado. “Nosotros pagamos muchos impuestos y si esto sigue así, veremos si nos dan una rebaja de los mismos”, dijo De Obaldía. Agregó que con la política seguirán parados.Y.Calles | El expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Héctor Cotes, manifestó que “hay muchos que están a la espera de lo que va a pasar y quién va a ser el próximo Presidente. Eso es parte de la dinámica”. Dijo que “cuando se definan los candidatos, haya propuestas y tengamos una línea de cómo se va a manejar la economía con los distintos candidatos de los distintos partidos vamos a poder ver que algunas inversiones van a empezar”. También atribuyó la desaceleración a los ajustes del salario minimo y a la huelga del Suntracs, por ello se ven las consecuencias.C.Morris | El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Severo Sousa aseguró que “estamos en una desaceleración, desde el año pasado, que incrementa al entrar el año electoral, lo que ha obligado desde el año pasado a empresas de todo tipo a hacer ajustes en sus gastos, para afrontar la baja en ingresos; entre esos, algunos han tenido que reducir personal ya que es uno de los rubros más costosos”. Agregó que “fuera de la baja en ventas o ingresos, sigue habiendo deuda pendiente atrasada con el Gobierno; que si se logra agilizar más estos pagos se tendría mayor liquidez”.