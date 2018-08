El 85% de empleadores no hará nuevas contrataciones a septiembre

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup, publicada en el mes de junio de este año, empleadores panameños no reportan planes de contratación diferentes para el tercer trimestre del año.“El 8% de los empleadores han pronosticado un incremento en sus niveles de contrataciones; 85% esperando mantenerse igual y 1% no sabe. La expectativa neta de empleo es de +2%, una vez realizado el ajuste estacional”, detalla un comunicado.Los planes de contrataciones más fuertes se reportan en la ciudad de Panamá y provincias centrales, con expectativas de empleo de +6%, cada una. Mientras que en Occidente y Colón no esperan cambios en sus planillas laborales para el siguiente trimestre.Se prevé el mercado laboral más sólido en el sector de Agricultura, Pesca, Minería y Extracción, donde los empleadores reportan un optimismo de +10% una vez que los datos se ajustan a la variación estacional. Los empleadores de Transportes y Comunicaciones informan planes de contratación.RedacciónTwitter: @MetrolibreptyInstagram: Metrolibrepty