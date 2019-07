Duty Free del 26 de julio de 2019

Adolfo Linares, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, dijo que No debe haber huelga en los puertos. Si seguimos así los sindicatos acabaran con la industria portuaria como acabaron con la bananera en Puerto Armuelles. La posición geográfica no puede quedar secuestrada a intereses ideológicos sindicales”.Sigue las opiniones a favor y en contra por el proyecto de ley sobre Cielos Abiertos. Empresarios señalan que en Panamá existen cielos abiertos y cualquier aerolínea puede volar desde y hacia Panamá.El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) homenajeó y realizó una condecoración post mortem, al Ing. Eduardo Vallarino, con la medalla “Carlos E. Guzmán Baúles”.La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC) manifestó su preocupación ante la suspensión temporalmente de las tarjetas de turismo a los ciudadanos cubanos. Hicieron un un llamado de atención al Gobierno, ya que estos ciudadanos cubanos que llegan a Panamá, aportan a las finanzas del país y es por ello que la dilación en los trámites de entrada al país, afectan a todo el comercio en general.El ministro del MOP, Rafael Sabonge, se reunió con el embajador de China en Panamá, Wei Quian, para potenciar las relaciones bilaterales. En la reunión conversaron sobre los proyectos de infraestructura y turismo, que se están ejecutando actualmente.El administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, manifestó que "el país no se puede dar el lujo de lo que está sucediendo en Panamá Ports Company". Quijano aseguró que Panamá es el país con mejor conectividad de América Latina y se necesita garantizar la confiabilidad de los puertos y el Canal.Empresas esperan con urgencia que llegue el mes de agosto para que el Gobierno inicie el pago a proveedores. Dicen que hay compañías que han dejado de pagar impuestos porque ya no tiene dinero.La ATP informó que empresas turísticas de Estados Unidos están interesadas en conocer los atractivos del país como destino turístico para el mercado estadounidense.Más de 100 empresas panameñas participaron del Encuentro Comercial entre Panamá y Yiwu (China) que se realizó ayer. Los participantes conocieron las oportunidades de ese mercado.El Canal de Panamá destacó el respaldo a productores y el medio ambiente. Señalan que “durante 19 años, el Canal ha dedicado esfuerzos en la conservación del ambiente, como la reforestación de 3.3 millones de plantones y la capacitación de más de 1,750 campesinos de la Cuenca”.La Autoridad Marítima de Panamá supervisó la auditoría realizada a un centro de formación marítima de la localidad para revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la AMP al añadir un curso.El viceministro de Economía, David Saied, explicó que están avanzando en lograr el cumplimiento de los requerimiento del GAFILAT. Dijo que de 40 requisitos en materia de transparencia financiera ya Panamá cumple con 38 y este tema fue conversado con las calificadoras de riesgo durante la gira a EE.UU. Según Saied, proyectan que con suerte para fin de año se lograrán las 40 en su totalidad.El Ministerio de Comercio e Industrias se encargará de la certificación de calidad de materiales de construcción. Dice que está en planes la creación de una dirección fiscalizadora.