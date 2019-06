Duty Free del 28 de junio de 2019

Miembros de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja de Seguro Social (Anfacss) despidieron a la Ministra de Trabajo, Zulphy Santamaría, con una huelga y quemando una muñeca que representaba la imagen de la ministra. Las acciones tomadas, según los miembros de Anfacss, fueron en rechazo al otorgamiento de personerías a “sindicatos amarillos.”El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la institución no compareció a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional porque la entidad no cumplió el debido proceso.La ATP informó que se inició el proceso de transición en la Autoridad de Turismo de Panamá, encabezado por el administrador designado Iván Eskildsen y el saliente Gustavo Him.El alcalde capitalino José Isabel Blandón, en una entrevista en el noticiero matutino de TVN señaló que varios comerciantes de la Vía Argentina, lo han llamado y le han dicho que “ya hemos recuperado lo que pudimos haber perdido en los meses de construcción del proyecto.”Roxana Cárdenas directora de ENA y Luis Abrego, director designado iniciaron el proceso de transición en el cual se entregó el informe de gestión de proyectos en proceso, revisión de contingencias, recursos humanos, y a su vez, pudieron tratar el presupuesto 2019.WEI Qiang, embajador de China en Panamá, comentó que su país jamás hará depender su abastecimiento alimentario de importaciones, consciente de que nadie en el planeta es capaz de alimentar a casi mil 400 millones de chinos sino ellos mismos. La productividad propia es lo primordial, lo demás es sólo complementario, refiriéndose a la exportación de Panamá.Los Gremios de productores nacionales ANAGAN, ANAVIP y ANAPOR, en un comunicado señalaron que tienen la esperanza que el Gobierno de Laurentino Cortizo cumpla las promesas.La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) aprobó un monto de 65 millones de dólares en traslados de partidas, a 7 instituciones gubernamentales de las 10 que se tenían agendadas.El Mitradel informó que dos empresas ofertaron sus vacantes en diferentes actividades económicas, durante un reclutamiento para Personas con Discapacidad (PcD).La Zona Libre de Colón implementó un comité técnico asesor para seguridad, un ente que el gerente de la zona franca Manuel Grimaldo, definió como un espacio de diálogo y trabajo constante para la articulación y coordinación de acciones con socios estratégicos nacionales e internacionales.Maria Dopeso, directora de AMPYME, resaltó el rol fundamental que juegan las Mipyme, en el desarrollo sostenible, mediante el fomento de la innovación y el trabajo decente, en el día internacional de la Mipyme.Juan Carlos Navarro, excandidato presidencial y exalcalde, mención en su cuenta de twitter que Panamá debe aprovechar las relaciones comerciales con China, para impulsar la Movilidad Eléctrica, ya que toda la flota del transporte público de Shenzhen es eléctrica: 16,400 buses y 22,000 taxis. También agregó que en el 2018, se vendieron más de 1.26 millones de vehículos eléctricos en toda China.Grupos transportistas afiliados a la Cámara Nacional de Transporte y los que brindan el servicio de turismo en el país presentaron la plataforma ALCO, catalogados como la competencia de Uber.