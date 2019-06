Duty Free del 26 de junio de 2019

La diputada Zulay Rodríguez reveló en la Estrella de Panamá que trabajadores de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) quedaron preocupados, luego que por órdenes del actual gerente de la empresa fueron a visitar el edificio donde pretenden mudarlos. Rodríguez a través de sus redes sociales publicó una serie de fotografías en las que se aprecia el estado en que se encuentran lo que serán las nuevas instalaciones de la empresa estatal.La Directora General de Política Exterior, Nicole Wong informó que Panamá y la provincia de Guangdong en China, planean una mayor colaboración en ámbitos comerciales, académicos y de turismo.Luis Eduardo Pimentel, presidente de Acobir explicó en el noticiero matutino de Telemetro que la imagen que tiene Panamá va a ser afectada por la inclusión en la lista gris, lo que ahuyentará a los inversionistas.Aimeé T. Sentmat de Grimaldo, Presidente de la Junta Directiva Asociación Bancaria de Panamá comentó que “la reciente inclusión de panamá en la lista gris del grupo de acción financiera internacional tendrá un impacto directo en el sistema bancario del país.”La Ministra de Trabajo reiteró que el día de la toma de posesión del nuevo gobierno, las empresas que tengan personal laborando tendrán que pagarle lo que dicte el Código de Trabajo, “un recargo del 150%.”Jorge García Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio, señaló que en Panamá hay gente con mucha necesidad y la necesidad es educación, por eso “hay que hacerle ajustes a los subsidios”.“El gobierno entrante va a recibir un país con finanzas limitadas, pero no permitamos que se use de excusa al gobierno de Varela para no cumplir” señaló Rómulo Roux, presidente del partido CD.Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá informó que se ha reunido con la Asociación Bancaria para hace un plan de trabajo y buscar cambios ante la inclusión en la lista gris del GAFI.Manuel Grimaldo, Gerente de la Zona Libre de Colón señaló que uno de los principales temas para el fortalecimiento de la competitividad es reforzar la seguridad dentro de la zona franca.El Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado, desmintió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sobre que por undécima vez la han citado a rendir informe en el órgano legistativo. El comunicado señaló que solo la entidad, ha recibido dos citaciones y no once.