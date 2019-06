Duty Free del 25 de junio de 2019

La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, comentó que "en las juntas directivas en Panamá, no llegamos (las mujeres) ni al 10%" de su composición, pero cuando se mira la nómina laboral las mujeres sí están súper presentes, pero en mandos bajos". Agregó que la lucha por la equidad en el país ha avanzado pero que hay mujeres que no están conscientes de las brechas de género.El ex Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, realizó un comunicado por lo que catalogó de ataques por parte de periodistas por su supuesta vinculación en la venta de Soho Mall.El Instituto de Mercadeo Agropecuario, informó que el plan piloto de la plataforma SIGAP cuenta con un total de 7,000 productores registrados a nivel nacional, brindando un panorama general del sector agro.Según el último informe de la Contraloría General de la república, en el primer cuatrimestre de este año 2019, la demanda de energía eléctrica fue de 4.1%, mientras que el año pasado, a igual periodo, fue de 2.9%, incrementando un porcentaje de 1.2%.La vicealcaldesa capitalina Raisa Banfield, comentó que para los que insisten en desarrollar sobre zonas inundables y/o vulnerables: “todos los riesgos ambientales, terminan siendo riesgos financieros.”El MICI señaló que 113 empresas se han inscrito para la exportación con la marca país “Panamá exporta”, de las que 40 ya han exportado.De acuerdo a los datos presentados por MiBus, se logró un 25% en el aumento de pasajeros en los primeros 5 meses del 2019.Según los últimos datos del MICI, las remesas que salieron de Panamá entre 2015 y 2018 sumaron más de $1,919.54 millones, mientras que las recibidas en ese mismo lapso sumaron un poco más de $907.72 millones.El CONEP solicitó al Presidente Electo Laurentino Cortizo, elaborar con el sector privado, una política de Estado que defienda los servicios internacionales y financieros que se prestan en y desde Panamá.El ingeniero Cristobal Silva, señaló que “para apoyar las economías en Centroamérica se requiere una especie de Plan Marshall. Pero más importante, se requieren nuevos gobiernos de calidad gobernante. realmente democráticos y honestos, es decir, una nueva generación de políticos de calidad.”