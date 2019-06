Duty Free del 17 de junio de 2019

Responsabilidad social fiscal

La Ministra del MEF, Eyda Varela de Chinchilla, informó que la disciplina fiscal refleja déficit del sector público no financiero de 2.2%, 1.8%, 1.9% y 2% entre los años 2015, 2016, 2017 y 2018, respectivamente. Dijo que es importante mantener el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Reunión de transición en la DGI

El Director General de Ingresos David Hidalgo recibió al Director designado Publio De Gracia y su equipo de trabajo para sostener la primera reunión de Transición.

Operaciones financieras

El abogado Ebrahim Asvat informó que transferir dinero de una cuenta bancaria a otra del mismo beneficiario no constituye delito de lavado de activos. Los investigadores desconocen las operaciones financieras, agregó.

Aumento de reservas en el Canal

El Canal de Panamá continúa rompiendo récords dentro de sus operaciones.

Informes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) señalan que se aumentó de siete a ocho las reservaciones diarias de buques neopanamax que transitan por el Canal ampliado, brindando mayor flexibilidad a la empresas que utilizan esta vía y mayores opciones en las fechas de tránsito.

Elecciones favorecidas

Panamá fue electa por quinta vez como miembro de Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, con 171 votos de los Estados miembros de la ONU. Esto es un reconocimiento a los avances en los Índices de Desarrollo Humano de la Agenda 2030, según autoridades.

Adeudan a los arroceros

Productores de arroz señalan que el Gobierno les adeuda más de 17 millones de dólares, en concepto del subsidio de $7.50 que le pagan por cada quintal de arroz. Los arroceros denunciaron que el Gobierno está escondiendo las estadísticas, ya que algunos productores aparecen como si les pagaron y esto no es así.

A favor de la designación

La designación de David Saied, como viceministro de Economía, fue bien recibida por muchas personas. En las redes sociales señalaban que es un destacado economista y conoce el sector.

Pago de becas en todo el país

Desde hoy se comenzara a pagar la Beca Universal y las becas de la Planilla Global a los estudiantes de colegios oficiales y particulares de todo el país, según informó el IFARHU.

Disminuyen los permisos

La Dirección de Estadística y Estudios Especiales de la Capac informó que una disminución de 18%, en los permisos de construcción en el distrito de Panamá, se dieron en los 4 primeros meses del año.

Aumenta valor de exportaciones de banano

La Asociación Panameña de Exportadores (APEX) destacó que en el primer trimestre del año el valor de las exportaciones de banano alcanzaron los $29.9 millones, un incremento de $6 millones. En el mismo periodo del año pasado la cifra se ubicó en 23.9 millones de dólares

Respuesta a los reclamos

Sacyr espera que en la primera mitad del próximo año se resuelva la reclamación que afrontó en la construcción del nuevo Canal de Panamá, indicó el presidente de Sacyr, Manuel Manrique.

Subasta electrónica de café

La Asociación de Cafés Especiales de Panamá informó que unos 86 compradores, de más de nueve países, ya se han inscrito para participar en la subasta electrónica The Best of Panama 2019, que se desarrollará en forma online el 16 de julio. Se confirmó que se enviarán muestras de los 49 lotes que se subastarán a los compradores que han mostrado interés en participar. Estos corresponden a cinco mil 650 libras del mejor café de Panamá, de los cuales cuatro mil 200 libras son de la variedad Geisha.

Quieren visitar la Zona Libre

Empresarios argentinos han mostrado su interes de visitar la Zona Libre de Colón (ZLC) y conocer sus operaciones. Esto luego que empresarios panameños promovieran a la ZLC en el país.