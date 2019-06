Duty Free del 13 de junio de 2019

La Cancillería Panamá informó en sus redes sociales que para promover la transparencia consular con los países aliados, se realizaron ajustes en las remuneraciones de consulados, y se homologaron y publicaron las tarifas para evitar cobros irregulares. La cancillería reasumió todas las funciones de fiscalización en las diferentes embajadas.Especialistas señalan que para hacer frente a la situación económica del país, es necesario el Gobierno haga una contención del gasto.Ayer se realizó la inauguración de la nuevo sede del Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Colón. Las autoridades dicen que se promoverá el desarrollo comercial y turístico de la provincia.El economista Richard Morales aseguró que el impuesto al consumo, es regresivo, al obligar a quienes menos ganan a pagar proporcionalmente más de sus ingresos, que quienes más ganan. Es un castigo a asalariados, pobres, cuentapropistas y campesinos.La Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó un traslado de partida de $465,406 al Banco de Desarrollo Agropecuario, para el aumento salarial de profesionales de las ciencias agropecuarias.Elisa Suárez, secretaria ejecutiva de Convivienda señaló que el costos de los servicios bancarios podrían aumentar por el posible ingreso de Panamá a la lista gris del GAFI.El próximo 30 de junio vence el periodo de Moratoria del Impuesto de Inmueble. Los contribuyentes pueden pagar sus impuestos sin intereses y recargos en la DGI. Se agota el tiempo.El ingenieron Cristobal Silva luego del anuncio de las modificaciones a la ley de contrataciones públicas, señaló que eso no se debe tomar como excusa para meter toda clase de trabas para las firmas extranjeras, y así favorecer a las firmas nacionales.Aumenta la expectativa por conocer si Panamá estará en la lista gris del GAFI. Este mes, el organismo hará el anuncio. Siguen los retos.La Ministra de Desarrollo Social Michelle Muschett informó que "no podemos pensar en que Panamá reduzca sus desigualdades si no contamos con un robusto Sistema de cuidados y, en pensar poner fin a la pobreza, si no tenemos un sistema que mantenga los cuidados de aquellas personas que requieren recibir estos cuidados."