Duty Free de 7 de junio de 2019

Se alistan para informe de GAFI

El vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo, explicó que estan analizando las medidas para evitar entrar en la lista del Grupo Acción Financiera (GAFI). Además, estudian las acciones junto a la Cancillería y el minitro designado para el MEF, Héctor Alexander. Carrizo dejó claro que de aparecer en la lista, la responsabilidad no es del Gobierno entrante.

Cae nversión en construcción

Según datos oficiales, la inversión en construcción privada cayó 25.5% en el primer trimestre del año. Este indicador se refiere al costo declarado al recibir la aprobación de planos en Municipios.

Buenos resultados con incentivos

El Canal de Panamá anunció que en la primera fase del Programa de Incentivos Económicos Ambientales del Canal de Panamá y la comunidad de la cuenca, se logró la reforestación de 9,000 hectáreas de bosques.

Fortalecer sistema de justicia

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Mercedes Eleta de Brenes, dijo que "si no fortalecemos el sistema de justicia, si no fortalecemos la separación de los poderes a través de las reformas constitucionales que estamos proponiendo, sino generamos un Estado de derecho, aquí no va a venir la gente a invertir".

Hoy realizarán el Foro Jurídico "Propuestas para la Modernización del Estado".

Supuestas irregularidades

Veintinueve personas, han sido relacionados con supuestas irregularidades en el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop). De acuerdo a una auditoría de la Contraloría General de la República, el hecho ocasionó una lesión patrimonial de 935 mil 211 dólares.

Fortalezas de la Zona Libre

La Zona Libre de Colón destacó que son “la respuesta para zona francas industriales y de producción que desean alcanzar en menos tiempo, el mercado latinoamericano desde un sólo punto de distribución. Argentina🇦🇷 ya lo está haciendo”. La Zona Libre es reconocida como un hub logístico y un punto estratégico para la exportaciones.

Deben informar costo de bolsas

La Acodeco dio a conocer a los empresarios que ya pueden descargar el formulario para informar sobre el precio al que venderán la bolsa reutilizable al público. La medida entra en vigencia el otro mes.

Nuevos planteamientos

Adolfo Linares, expresidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, señaló que la agricultura panameña requiere un replanteamiento de qué es lo que necesita y hacia dónde quiere ir.

Mejores condiciones laborales

Empleados de la empresa recolectora de basura en la provincia de Colón, iniciaron un paro de labores, los cuales exigen mejores condiciones de trabajo para todos.

Nombramientos, avance en la paridad

Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), reconoció que que el Gabinete del presidente electo Laurentino Cortizo, representa un gran avance en la paridad. Son 6 mujeres quienes conforman el equipo de trabajo del nuevo gobierno.

Venta de patio en la Embajada

La Embajada de Estados Unidos en Panamá, realizará el sábado una venta de patio en sus estacionamientos. Ropa, juguetes, electrodomésticos y equipo deportivo estarán en venta.

Siguen molestias por las recargas

La iniciativa del Metro de Panamá de habilitar Centros de Atención Especializados para que los usuarios puedan recargar sus tarjetas con “Martinellis” mientras llegan las máquinas, es buena. Sin embargo, en los centros deben disponer de una cantidad adecuada de personas para que atiendan esto. Las filas son largas y el usuario sigue pasando calamidades.

Banco promueve la inclusión

El Banco Mundial realizará hoy en Panamá, el Foro regional: Promoviendo la inclusión de los afrodescendientes en América Central. Participarán líderes y representantes afro de la región.