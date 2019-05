Duty Free de 31 de mayo de 2019

Reformar las instituciones

El Presidente de la Comisión Jurídica de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Carlos Ernesto González Ramírez, expresó que en la reciente reunión que se mantuvo con miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estos les aconsejaron al Estado y a los empresarios reformar las instituciones, para seguir creciendo.

Ingenieros no idóneos en obras

Miembros de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), denunciaron que han detectado personas no idóneas ejerciendo la prefesión en muchas obras, piden se cumpla la ley.

Sector agropecuario

El MIDA informó que alrededor de 300 mil personas en todo en el país están involucrados con el sector agropecuario y las mujeres tienen hoy en día, un papel importante dentro de su desarrollo.

Millones en partidas

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, liderado por presidente de esta Comisión, Benicio Robinson, avaló traslados de partidas a favor de 10 instituciones del Estado. Entre las más favorecidas con dichos traslados, destacan el MICI por un monto de un millon de dólares, el Ministerio de Salud por un total de $16.5 millones. El Ministerio de Educación recibió cincos traslados de partidas por un monto de $15, 8 millones.

Felicitaciones a Elida Estate Green

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en Twitter, felicitó a Elida Estate Green Tip Coffee, por ser el ganador con la variedad de café geisha natural, en la vigésima tercera cata de café The Best of Panama, que se realizó en la provincia de Chiriquí.

Precio de los medicamentos

El ministro de salud, Miguel Mayo, señaló en twitter que a pesar de las reuniones y promesas, la industria farmacéutica no ha bajado el precio de los medicamentos.

Algunas han tratado de subirlos. Urge que se evalúe el proyecto de ley que crea la dirección de abastecimiento.

Cierran surtidor de combustible

Acodeco informó que en Chiriquí se cerró un surtidor de combustible diésel en una estación de gasolina, ya que el mismo marcó en dos pruebas distintas, teniendo malas mediciones.

Reducción de la pobreza

El ingeniero, Cristobal Silva dijo que la única forma de reducir la pobreza, de acuerdo a la teoría económica, es mejorando la distribución de la riqueza para acortar la brecha entre ricos y pobres.

Buscan establecerse en Panamá

Una tienda colombiana dedicada a la venta de café busca desarrollar la marca en Panamá a través del modelo de franquicias. En el mes de julio visitarán el país, para llevar adelante varias reuniones.

Avances en el tratamiento de aguas residuales

La Fase 2 del proyecto de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en Juan Díaz, presenta un avance del 56%, según Roberto De León, coordinador general del Proyecto Saneamiento de la Bahía de Panamá.

Habilitan Centros para recargar

El Metro de Panamá informó que los usuarios de la Línea 1 podrán acudir a los Centros de Atención Especializados para realizar recargas con monedas, por un periodo tres meses, hasta que estén listas las nuevas máquinas.

Estatus del país en el GAFI

Eyda Varela de Chinchilla, Ministra de Economía y Finanzas, informó que expuso el estatus del país con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), siendo un tema país sumamente importante, y que extendió una invitación al nuevo Ministro designado Héctor Alexander, para que se una a la delegación de Panamá en la reunión plenaria del próximo 17 de junio en Orlando, Estados Unidos.

Proyecto en Minera Panamá

El excandidato presidencial, Juan Carlos Navarro, dijo que es inaceptable la improvisación y el apuro en un tema tan delicado, como el contrato entre la nación y Minera Panamá.