Duty Free del 25 de febrero de 2019

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) envió una carta al presidente de la República Juan Carlos Varela, para pedir el veto parcial del Proyecto de Ley 570, "que crea el plan de acción para mejorar la salud y dicta otras disposiciones para establecer el impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas y los criterios para su uso".Según el Ministerio de Comercio e Industrias, el principal flujo anual de inversión extranjera hacia Panamá se origina en los EE.UU., impulsado por los fuertes lazos históricos, comerciales y culturales.Desde el 2018, el MIDA ha señalado que presentarán una propuesta para cambiar el nombre a la AUPSA y sus funciones. Sin embargo, a la fecha no lo han hecho. Discursos y acuerdos, sin avances.La compañía Pullmantur Cruceros recibió el Premio “Excellence” a la Mejor Tripulación otorgado por Cruises News Media Group, como resultado de la votación de más de 4,000 cruceristas y agentes de viaje. Con éste, la naviera suma 10 galardones consecutivos que reconocen la excelente labor de sus tripulantes. Asimismo, la compañía ha recibido el Premio Excellence a la Mejor Naviera Popular.Los productores de tubérculos realizaron una protesta en las afueras del Merca Panamá. Dicen que se les prohibió la venta de sus productos dentro del mercado. Según los comerciantes, ellos buscan vender los productos desde sus autos y no está permitido.Ya se publicó en Gaceta Oficial el manual que deberá presentar el productor, asociación o cooperativa para cobrar el subsidio de maíz. La Contraloría fue quien trazo la hoja de ruta. Los productores deberán presentar su producción ante los Centros Oficiales de Pesaje, que serán establecidos por el MIDA y de allí darle seguimiento a todo el proceso.Los transportistas que mantenían una protesta en Paso Canoas por el problema de levantamiento de cargas, esperan respuestas concretas en la reunión que sostendrán con las autoridades.El Ministerio de Comercio e Industrias señaló que tienen a la fecha “25,000 compradores que han utilizado la plataforma de Colón Puerto Libre y se calculan ventas alrededor de 6 millones de dólares”.¿Sabía usted que si pierde su tarjeta de crédito o la cambia, al obtener la nueva debe notificarle a los que le debitan para pago de servicios, la nueva fecha de expiración de la misma para que la actualicen?El abogado y empresario, Adolfo Linares, considera que “la plata de la evasión fiscal y del lavado de dinero no está en Panamá, sino en los centros financieros de países de la OCDE. Gran parte de nuestro problema en este tema es asumir como propios los pecados ajenos”.Cada año hay problemas con los permisos de venta dentro del Carnaval. La ATP ya debería cambiar el sistema y darle oportunidad a más personas para que trabajen y tengan ingresos.El presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, Mario Rojas, explicó que Colombia no tiene "interés en solucionar el conflicto arancelario que mantiene con Panamá porque quiere potenciar sus áreas francas y "robarse" el negocio. Dijo "se quieren robar nuestro negocio y potenciar sus zonas francas en Cartagena, Santa Marta y Buenaventura" y Panamá debe aplicar la reciprocidad.¿Habrá veto parcial para el proyecto ley que establece un impuesto selectivo a las bebidas azucaradas? Los gremios, asociaciones y hasta varios diputados lo han solicitado.