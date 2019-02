Duty Free del 22 de febrero de 2019

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, indicó ayer en un evento de El Financiero que “el proceso de la Comisión Europea no incluyó una revisión lo suficientemente profunda como para llevar a cabo una evaluación con un tema tan grave como la inclusión de un país en lista de alto riesgo, por lo que Panamá rechaza esta propuesta".Comerciantes Unidos de Bella Vista informarán hoy, en una conferencia, cuántos negocios han cerrado en Vía Argentina por las obras que realiza el Municipio de Panamá.Según una encuesta de expectativas de empleos los empleadores esperan incrementar sus planillas laborales en las empresas grandes y medianas para el siguiente trimestre.El presidente de la Asociación de Exportadores, Rosmer Jurado, dijo que “la sequía causada por el fenómeno del niño tiene un impacto significativo en los costos de producción agrícola y en la cantidad de productos disponibles para su comercialización tanto en el mercado local como en el mercado de exportación. Las pérdidas que son absorbidas por los productores, incrementan la presión”.El exviceministro de Economía, Iván Zarak, publicó ayer en su cuenta de Tuiter que “¿nadie se ha dado cuenta que la matemática de eliminar las importaciones simplemente no da? No hoy, ni en diez años. Pura demagogia de la barata”.José González, analista de Wall Street, dijo ayer en un evento de El Financiero, con presencia del Ministerio de Economía, que "coincidimos en lo sano de la economía panameña y las perspectivas. Lo ideal es crecer 5% por año y Panamá cuenta con lo necesario para seguir creciendo. Panamá, Colombia y Perú son las economías más brillantes de Latinoamérica".Expo Inmobiliaria ACOBIR cumple 10 años ofreciendo opciones para compra o alquiler de apartamentos, casas, oficinas y otros en el país. La feria ya está abierta al público en general.Según el Ministerio de Economía y Finanzas, “las inversiones públicas han impactado positivamente la economía de la nación con una inyección adicional de 3,506 millones de dólares”.El economista David Saied dijo que “el Banco Nacional es un banco sólido. No deben temer por sus ahorros. (Sólo un fallo adverso en la CSJ pudiera afectarlo, pero las posibilidades que ocurra son muy bajas”.El economista Felipe Chapman indicó que “una característica curiosa de Panamá es que tenemos solución a todos los problemas. ¿Existe ese país perfecto? Pensemos algo práctico, ¿cómo cuál país desearíamos ser? No idéntico, claro está, pero lo más cercano que las circunstancias permitan”.Soledad Rovira fue designada como la nueva Gerente General de Scotiabank en Panamá. Es una de las pocas mujeres en puestos tan altos dentro de la banca panameña.El viceministro de Economía (MEF) Gustavo Valderrama, publicó ayer en su cuenta de Tuiter que “el Agro desde mi perspectiva tiene 3 temas: 1. Las oportunidades de desarrollo agroindustrial 2. El agro de las familias de subsistencia. 3. La seguridad alimentaria no es tal. Panamá, sólo produce 10 rubros que sí hay que atender y planificar. Sí requiere tecnología y capacitación”. Sabe lo que falta, sólo se necesita aplicarlo.El periodista Atenógenes Rodríguez dijo que “la más contundente afirmación del Debate fue que la AUPSA será eliminada. Vamos a ver si el que gana cumple la promesa o lo disfraza”.