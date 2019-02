Duty Free de 19 de febrero de 2019

Esos números del albergue

El economista David Saied aseguró en Tuiter: “Los números del albergue en Metetí no cuadran: un pasaje a su país de origen en $600 por los 400 migrantes = $240 mil vs. $8.9 millones. Claramente los contribuyentes hemos perdido $8.66 millones. El gasto para albergar sale a $22,250 por inmigrante, el costo de pequeña casa”.

Bajan las recaudaciones

La Junta de Control de Juegos reportó $76 millones 192 mil 477 en recaudaciones en el 2018, $10 millones 525 mil 816 menos que 2017.

Cortan servicio de agua a morosos

La Dirección Comercial del IDAAN reanudó los operativos de de corte del servicio de agua potable a los clientes comerciales y residenciales. Adeudan a la entidad más de 29 mil dólares.

Trabajo que hacer por la logística

El presidente del Consejo Empresarial Logístico, Enrique Clement recalcó que “la tecnología juega un papel importante. Debemos ir al mismo paso de otros mercados que ya ofrecen trazabilidad a través de plataformas tecnológicas logísticas. Debemos empujar esta conexión”.

Adquieren los cigarrillos

El subdirector de Fiscalización Aduanera, César Sánchez, reconoció que aunque en el país están prohibidos los cigarrillos electrónicos, los jóvenes siguen adquiriéndolos a través del comercio electrónico.

Piden frenas gasto corriente

El Fondo Monetario Internacional pidió al Gobierno frenar el gasto corriente para formentar inversiones que promuevan el crecimiento.

Firmarán convenio comercial

Hoy, la Zona Libre de Colón, la Asociación de Usuarios de la zona franca y COEL, firmarán un convenio de facilitación del comercio.

Nadie se acerca a dialogar pese a protesta

Los productores se preparan para la manifestación pacífica que tendrán el 21 de febrero. Dicen que a pesar del anuncio de protesta, el Gobierno no se ha acercado para brindar soluciones y la iglesia católica desapareció de la negociación.

Una red 5G para Panamá

Panamá podría ser el primer país en experimentar la red 5G de Liberty Latin America. La empresa establecerá su centro en Panamá.

Etesa emitirá bonos

La Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) informó ayer en sus redes sociales que emitirá bonos internacionales. Además citó algunas aclaraciones: “Esto no incrementa la deuda de la empresa, esta emisión no guarda relación con la Cuarta Línea y aún no se ha confirmado ningún inversionista interesado”.