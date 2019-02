Duty Free de 18 de febrero de 2019

Reto pendiente en lo financiero

La vicepresidente y canciller, Isabel De Saint Malo aseguró que “un reto pendiente del sector financiero es llegar a personas aún excluidas de servicios financieros y acceso a crédito. Con la tecnología e implementando prácticas similares a nivel global, Panamá puede alcanzar una mayor inclusión financiera #fintech”. Declaraciones dadas tras el Congreso Bancario.

Tasas más bajas en cooperativas

Un estudio comparativo de tarjetas de crédito, realizado por Acodeco, reveló que cooperativas de ahorro y crédito mantenían las tasas de interés anual más baja del mercado, superando a los bancos.

Fortelecerán el turismo

Durante la visita del presidente Juan Carlos Varela, a Paraguay, se anunció que Panamá tendrá un papel importante en la canalización de turismo hacia ese país con conexiones aéreas entre aeropuertos y tres vuelos diarios.

Defendiendo los logros en el agro

El asesor de presidencia, Temistocles Díaz, salió en redes sociales defendiendo los supuestos logros del gobierno en el sector agropecuario, luego de que criticaran al ministro Eduardo Carles por decir que apoya la eliminación de la AUPSA. Díaz tuiteó:” 1. Control de precio a la canasta básica, 2. Pago $7.5 por quintal de arroz e IMA comprando a precio justo, 3. Pago 10cent/litro de leche a productores... ¿Acaso eliminarían esto?”.

Cuarto puente en fase de diseño

Arcelio Tejada, de proyectos especiales del Ministerio de Obras Públicas, informó en la Asamblea que el “orden de proceder para la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá se dio en diciembre y actualmente se encuentra en la fase de diseño”.

Críticas por las designaciones

El abogado Adolfo Linares se refirió a las críticas contra las designaciones del presidente Juan Carlos Varela para directores del Canal de Panamá. Publicó:

“Qué se puede esperar de alguien que en su momento, y siendo precandidato presidencial, pidió voto de rechazo al proyecto de expansión del Canal de Panamá”.

Apoyarán envió a Venezuela

El Gobierno panameño se ofreció para cooperar en el plan de envío de alimentos y medicinas a Venezuela y puso a disposición de el centro de distribución de ayuda humanitaria.

Propuestas para extensión de Metro

El Metro de Panamá ya cerró la recepción de propuestas para la licitación por mejor valor, con evaluación separada, para la extensión de la Línea 1 del Metro hasta Villa Zaita.

Critican contrato directo a CUSA

La empresa Constructora Urbana S.A. (CUSA), será la encargada de diseñar y construir el albergue migratorio en Metetí, Darién, por un monto de $8.9 millones. Ya surgieron la críticas por el contrato.

Se recuperan las corresponsalías bancarias

El superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, señaló que desde la salida de Panamá de la lista de países no cooperantes se han recuperado 84 nuevas corresponsalías bancarias y hay aproximadamente 12 en proceso de ser aprobadas o ampliadas.

Congreso bancario cierra con éxito

Más de 500 ejecutivos de la industria financiera internacional, participaron del primer Congreso Bancario Internacional que se realizó en Panamá y culminó con éxito, el pasado viernes.

Lo dijo Rolando...

El Banco Nacional de Panamá pidió a Abdul Waked hacer sus reclamos al Departamento de Tesoro de Estados Unidos y no en Panamá. El gerente de la institución bancaria, Rolando De León De Alba, dijo en Telemetro: "No entendemos cuál es la postura, yo entiendo que si el tiene un reclamo que hacer, lo haga donde se originó el problema que es en el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y no aquí en Panamá".

Baja la venta de combustible

Según un reporte de la Contraloría, hasta noviembre de 2018, se vendieron 1,010 millones de galones de combustibles. En 2017, 1,058 millones. La venta de combustible para consumo nacional registró una tendencia negativa de 4.6%.