Duty Free del 15 de febrero de 2019

Rebajan perspectiva de crecimiento

El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó las perspectiva de crecimiento para Panamá de 6.3% a 6% para este 2019, así lo dio a conocer un allto miembro del organismo. El FMI recomendó al gobierno panameño utilizar lo menos posible el pago de llave en mano y avanzar en el registro de gastos en cuentas públicas.



Mientras que la Cepal prevé que para el 2019, la economía panameña crecerá un 5.6%.

Más tiempo para pagar impuestos

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea discutirá en primer debate el proyecto de ley 745, que busca extender la moratoria por seis meses más, es decir hasta el 30 de junio de 2019.

¿Mejor país para jubilarse?

El viceministro del MEF, Gustavo Valderrama, compartió una nota sobre los 10 mejores países para jubilarse, destacando que “6 de ellos son latinoamericanos y liderados por Panamá”.

¿Qué pasó con la consulta pública?

Los 30 días que había dispuesto la Empresa Nacional de Autopista (ENA) para realizar una consulta pública sobre el aumento en el peaje del Corredor Sur, culminaron hace más de 15 días y aún no se sabe cual fue el resultado de esto. Este proceso se dio luego que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal dicho aumento, por no haber sometido estos incrementos a consulta ciudadana. ¿Será que no les favoreció el resultado?

Apoya eliminación de la AUPSA

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Enrique Carles aseguró en TVN que está “de acuerdo con la eliminación de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, pero debemos hacerlo bien. Debemos brindar alternativas para su reemplazo”.

Hablando de la lista negra

El exembajador de Panamá ante la Casa Blanca, Eloy Alfaro de Alba señaló en su red que “el rechazo a la arbitrariedad de la inclusión en la Lista Negra de la UE por parte de USA, en defensa de sus jurisdicciones, y de España, abre una grieta en el mecanismo que Panamá debe aprovechar con medidas contundentes y dramáticas que estremezcan el sistema”.

Denuncias sobre bienes raíces

La Junta Técnica de Bienes Raíces, del Mici, informó que en 2018, recibió menos denuncias, solamente 25, y que por primera vez cobró la multa máxima de $10,000 por práctica ilegal.

Se necesita más desarrollo, indicó

La directora del Sindicato de Industriales, Melissa Miranda, le manifestó a funcionarios de carrera diplomática que el país necesita una política enfocada al desarrollo productivo y a las exportaciones.

Aumenta deuda de los panameños

Hasta diciembre de 2018, la deuda total de la población con entidades bancarias y otras industrias rondaba los 31 mil millones de dólares, las cifras reflejan que los niveles de deuda van en aumento.

Dice que es injusto descalificar a los designados

El exviceministro Iván Zarak considera “injusto descalificar a personas con integridad y capacidad” para estar en directiva de la ACP “solo porque trabajan en el Estado. Los tres candidatos son excelentes, independientemente”.

¿Posible quiebra para el Banconal?

El gerente del Banco Nacional, Rolando De León alertó ayer de que el banco puede entrar en "quiebra técnica" si prospera la millonaria demanda interpuesta en su contra por el empresario Abdul Waked.

Esas designaciones para la ACP

El comentarista deportivo y analista político, Juan Carlos Tapia, manifestó en su cuenta de Twitter, que “la eficiencia de un gobierno se mide por la capacidad de cada uno de sus miembros. Cuando un gobierno a punto de finalizar su mandato, se desespera por nombrar a varios de sus integrantes en puestos tan delicados y no políticos, como en la Autoridad del Canal de Panamá, confirma su parcialidad e incapacidad”.

Estados miembros pueden bloquear

El embajador de Holanda, Dirk Janssen, indicó que la Comisión Europea decide sobre listados sin involucrar a los Estados. “Los Estados miembros solamente pueden bloquear la decisión después. 21 de los 28 países están en contra”.