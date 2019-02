Duty Free del 1 de febrero de 2019

Resultados del GAFI en junio

En junio se podrá saber si Panamá aparecerá en una lista gris del Grupo Acción Financiera (GAFI), así lo anunció la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla. La ministra explicó que la primera reunión para evaluar los avances que ha tenido el país en materia financiera será este mes con los del GAFILAT, de allí el GAFILAT le entregará al GAFI un informe y ellos decidirán.





A preparar bolsas reutilizables

A partir del 20 de julio de este año los consumidores deben utilizar bolsas reutilizables, ya que comienza a regir la ley que adopta medidas para promover el uso de estas bolsas. Fiscalizarán su cumplimiento.







Recomienda más debate sobre listas

El abogado Rubén Castillo indicó que “es tema de debate que en entre más Panamá cumple con las condiciones de organismos internacionales, más nos incluyen en listas discriminatorias”.







Lo que piensa de la situación

El ex embajador de Panamá ante la Casa Blanca, Eloy Alfaro de Alba publicó en redes lo que considera es lo que está pasando en tema económico a nivel global y que ahora toca a Panamá. Tuiteó: “USA exige a Pmá expulsar naves de Irán, por sanciones impuestas nada menos que por OFAC, mientras que UE, en desafío de esas mismas sanciones, organiza entidad comercial para comerciar con Irán, y pone en listas a Pmá. Entienden?”.









Jubilaciones tempranas, aseguran

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) considera que los panameños se jubilan muy temprano y que la CSS está quebrada y sin recursos para pagarle a tanta gente.







Productores preparan debate

Productores del movimiento Unidos Por el Agro, se preparan para realizar un debate agropecuario con los aspirantes a la silla presidencial. El debate está programado para el 13 de marzo en Paso Ancho, Chiriquí.







En desacuerdo con anteproyecto

El Consejo Nacional de la Empresa Privada, manifestó su desacuerdo ante el Anteproyecto de Ley 137 sobre beneficios a jubilados y pensionados que otorga descuentos de hasta 75% en las tarifas de varios servicios.







Labor de abogados en la evasión fiscal

La abogada Marta Luna, experta en asuntos tributarios, aseguró que la norma es sana. “No me afecta porque venía trabajando en encaminar a mis clientes cuando encontraba que por recomendaciones de alguien, le habían creado estructuras que no debían, para que no incurra en una defraudación fiscal. Es obligación del abogado alertar a las autoridades”.





Ese descuento a los jubilados

Hay quienes se preguntan en las redes sociales, ¿qué tiene que ver el presupuesto del Estado, de $21 mil millones, con el descuento que proponen los diputados de 75% en el consumo de los jubilados? ¿Los impactados serán las empresas o el presupuesto del Estado?







Ley de evasión fiscal para Pymes

Un consultor de Mipymes publicó en Twitter que la aprobación del proyecto de evasión fiscal "no es positivo para las Mipymes y que no es adecuado para el país. Mientras que el exviceministro de Economía, Iván Zarak, le respondió que "no sabía que las Pymes pagaban más de $300 mil anuales en impuestos".







Metro distingue a arquitecto

El Metro de Panamá, S.A. distinguió al arquitecto Julio Ernesto Jiménez de Alba, por ser el primer panameño en proponer un metro o Ferrocarril subterráneo para la ciudad de Panamá (1972).







“Muy fácil regalar la plata”, indicó

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Mercedes Eleta de Brenes, dijo en una entrevista a TVN, que “es muy fácil regalar la plata ajena. Quien está planteando esta fórmula para atender una necesidad de un grupo (refiriéndose a los jubilados), creo que no entienden cómo se hace la plata”. Esto por un anteproyecto de ley.







Cebolleros se beneficiarían

Un proyecto de ley busca que se pague la deuda, en concepto de créditos a productores de cebolla que demuestren que perdieron su inversión a consecuencia de fuertes lluvias en los años agrícolas del 2012 al 2017.