Duty Free del 28 de enero del 2019

El economista David Saied aseguró que “las empresas medianas también pueden quedar fácilmente por encima del umbral de defraudación fiscal de $300 mil. Con una facturación de $150 mil al mes, puede quedar por encima del umbral, si no hace declaración, si suma ISR + ITBMS + Complementario + Aviso Operac + Impuesto”.



Reclaman ayuda con urgencia

Avicultores señalan que necesitan con urgencia la certificación de fincas y de plantas y así como también el acceso a mercados internacionales para poder colocar sus productos.





Restaurantes, los más beneficiados

Los restaurantes fueron de los más beneficiados con la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Las ventas de estos aumentaron hasta en un 75%, luego de venir de una caída del 40% en sus ventas.





Ganancias de bancos bajó

Según un reporte de la Superintendencia de Bancos de Panamá. las ganancias de los bancos privados que operan en el Centro Bancario Internacional (CBI) registraron una baja de $14 millones al cierre de noviembre del 2018. El documento detalla que las utilidades acumuladas de la banca privada hasta noviembre del año pasado sumaban $1,146 millones, lo que representa una baja de $14 millones respecto al mismo periodo del año 2017, cuando sumaron $1,161 millones.







Disminuye el crecimiento

Según cifras de la Contraloría General, entre enero y noviembre de 2018, la actividad económica en Panamá creció en 3.18%, durante ese mismo periodo de 2017, aumentó en 5.31%.







Dos aerolíneas con vuelos directos

Las aerolíneas Iberia y Air Europa anunciaron que realizarán dos vuelos directos a Panamá. Autoridades panameñas señalan que con esto se intensificará la visita de españoles y otros europeos a Panamá.







Pendientes a Venezuela

Empresarios de la Zona Libre afirman que están pendientes a lo que sucede en Venezuela, teniendo en cuenta la deuda que tiene el país con la zona. Esperan que con un nuevo gobierno mejoren las relaciones comerciales.





Dice que por intereses no aprueban ley

La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Eyda Varela de Chinchilla, sostuvo que “hay intereses de sectores empresariales y que por eso, los diputados se oponen a aprobar el proyecto ley 591 sobre delito fiscal”. Agregó que “sólo 80 contribuyentes en el país superan las cifras de 300 mil dólares en el pago de impuestos, por lo tanto, no afecta a la mayoría de los panameños”.







Buena salud para obtener pólizas

Si usted desea ser acreedor a un préstamo o suscribir una póliza de vida, tiene que cuidar mucho más su salud, debido a que ahora las aseguradoras están cobrando cifras más elevadas o hasta se las niegan, por no cumplir los requisitos necesarios para este trámite.





Nuevo sistema de negocios en Bolsa

El economista Felipe Chapman felicitó, en su cuenta de Twitter, a la Bolsa de Valores de Panamá por su nuevo sistema de negocios. Esto luego de que Nasdaq Inc. y la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) anunciaran que la BVP “ha implementado exitosamente su nuevo sistema de negociación electrónico”.







Ya terminó la consulta pública

Ayer culminó la consulta pública online de la Empresa Nacional de Autopista (ENA) sobre el aumento y fijación de tarifas para algunos tramos de los corredores. Muchos están a la espera de resultados.







¿A favor o en contra del proyecto ley?

En un sondeo no científico realizado por la cuenta de Twitter sobre asuntos económicos "Economía Panamá", preguntaron: "¿Está usted a favor de que en Panamá se penalice la defraudación fiscal, para así evitar que Panamá caiga en lista gris de GAFI?". En esta encuesta participaron 231 personas, resultando un 61% en contra de la legislación y el 39% a favor. Hoy, en la Asamblea continuará el debate de esta ley.





Esperan más turistas este año

Según cifras oficiales el año pasado, Panamá recibió 2,3 millones de turistas, y con las promociones que se están haciendo las autoridades esperan que sean 2,5 millones en 2019.