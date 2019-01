Duty Free de 7 de enero de 2019

Destacan la puntualidad

La vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo aplaudió la distinción que recibió Copa Airlines, como la aerolínea más puntual del mundo.

Saint Malo destacó en su cuenta de Twitter: “Gran logro que nos llena a todos de orgullo. Además nos demuestra que la puntualidad es posible. Que tal si los panameños nos proponemos imitar a Copa, nos haríamos un gran favor”.

Detenidos por hurto pecuario

La Dirección de investigación judicial en la provincia de Chiriquí, reveló a representantes de la Cámara de Comercio de la región, que actualmente hay 15 personas detenidas por hurto pecuario.

Los horarios de Merca Panamá

¿Conoce los horarios de Merca Panamá? La institución los publicó en sus redes sociales. De 7 p.m. -3 a.m., abastecimiento general; de 3 a.m. a 3 p.m., venta de sección mayorista y minorista y de 3 p.m. a 7 p.m., limpieza.

Contenedores con mercancía peligrosa en el mar

Un buque con bandera panameña, perdió varios contenedores en el mar y docenas de estos terminaron en las islas holandesas de Terschelling y Vlieland, debido a un golpe de viento durante una maniobra. El buque permanece en atracado en el puerto de Bremerhaven, en Alemania. Lo preocupante para ambientalistas, es que al menos tres contenedores contenían con mercancía peligrosa que no ha sido identificada.

Proyecto en abandono

En la Avenida Balboa hay un proyecto de construcción que lleva meses paralizado. Este mantiene agua acumulada que es un posible criadero de mosquitos, además de una grúa abandonada que representa un peligro.

Critican cifras equivocadas

El economista, David Saied dijo qie no entiende “por qué funcionarios exponen al Presidente y le dan cifras equivocadas. En su discurso él dijo que en 2018 habíamos cerrado con 4.3% de crecimiento y que en 2019 íbamos a crecer 6.3%. El INEC no ha publicado cifras del PIB 2018 aún, pero es casi imposible lograr 4.3%.”

Sigue problema en las lecturas

Usuarios de los Corredores Norte y Sur reportan que ENA aún no resuelve el problema en los lectores de Panapass de las garitas. Cuando intentan pasar sale “sin lectura” y esperan para poder seguir.

Otro arbitraje entre GUPC y el Canal

Este mes, se efectuará uno de los arbitrajes pendientes entre Grupo Unidos por el Canal y la Autoridad del Canal de Panamá. En el anterior, que ganó la vía acuática, participó como testigo el el administrador Quijano.

Foro de los Mercados de Valores

La Bolsa de Valores de Panamá informó que el próximo “Foro Internacional de Emisores de los Mercados de Valores de las Américas”, se realizará los días 26, 27 y 28 de junio, en Costa Rica.

Un país con instituciones de tercer mundo

La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Eyda Varela de Chinchilla indicó que “somos un país con Producto Interno Bruto Interno (PIB)/capital de primer mundo, con instituciones de tercer mundo que deben fortalecerse con verdaderas reformas constitucionales”.

No hay día puente por el 9 de enero

La ministra de Trabajo, Zulphy Santamaria, aclaró que no hay Día Puente , dijo que “la Ley 28 del 2015 modificó un artículo que eliminó los días puentes, el 7 es día normal de trabajo, el 9 es libre por duelo Nacional”.

Etesa no ha terminado la Línea 3 y quiere la 4, dice Juan Urriola

El ex Secretario Nacional de Energía, Juan Urriola, acusó en su cuenta de Twitter que “Etesa no ha completado la línea de transmisión 3, en su diseño para operación confiable y eficiente, y se quiere embarcar en la línea 4, que no se necesita y con esquema BOT. Nada nuevo, planean un gol de media cancha...afueraaa!!!”. Al igual que el ingeniero, hay otros profesionales que no apoyan la cuarta línea en este momento.

Costa Rica con alza eléctrica

El exministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia informó que “en Costa Rica, se plantea un aumento del 20% en el costo de la tarifa eléctrica”.