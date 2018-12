Duty Free del 31 de diciembre de 2018

Críticas por la consulta pública

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) sigue dando de qué hablar.

Luego de anunciar que realizarían consultas públicas online, para el ajuste de tarifa de algunas casetas de peaje en el Corredor Sur, han surgido muchas críticas y rechazo, ya que dicen que es una cortina de humo para ganar tiempo hasta que la Corte defina si deben devolver el el excedente de peajes cobrados ilegalmente a los clientes de la vía.

¿Todo bien en Zona Libre de Colón?

Tras la denuncia por supuestos casos de corrupción en Zona Libre de Colón, la administración de la zona franca no ha dejado de publicar, en redes, vistas de turistas haciendo compras, “con seguridad”.

¿Un alza a tarifas de los taxis?

Los taxistas en la provincia de Colón, están pidiendo un alza en la tarifa, alegando que ya no resisten el costo de operaciones, de vida y el aumento del seguro que deben tener los asientos.

Hablando de los mejores intereses

El viceministro de Economía, Gustavo Valderrama, aseguró que “nosotros efectivamente consideramos que los mejores intereses nacionales es cuidar al sistema bancario y algunas actividades no financieras protegerlas de no recibir dinero procedente de lavados de activos y que vayan a financiar el terrorismo”.

¿Qué pasa en Tocumen?

Usuarios del Aeropuerto de Tocumen denunciaron que continúan problemas por falta de mantenimiento. Dicen que el aire acondicionado de la zona sur está dañado y más de 500 personas tuvieron que esperar sus vuelos la semana pasada.

Exige defensa a intereses locales

El abogado Adolfo Linares indicó que “las autoridades nacionales estan constituidas constitucionalmente para defender los intereses nacionales. Defiéndamnos. Si no pueden o no se atreven dejen que otros con la capacidad y dignidad nacional para hacerlo lo hagan”. Esto, en respuesta a comentarios en redes del viceministro del MEF.

Protestarán por oficinas de Minera

El dirigente político de Colón, Luis Ladeutt, está comvocando a protestas en la provincia para que las oficinas centrales de Minera Panamá se trasladen de Penonomé a la costa atlántica.

Licitarán servicios para escuelas

El 6 de febrero de 2019, el MEDUCA realizará la presentación de propuestas para la licitación de suministro, transporte, entrega y descarga de alimentos para el almuerzo escolar a nivel nacional.

Publican pliego de metro cable

Suben a Panamá Compras el pliego de precalificación para proyecto de diseño y construcción del metro cable en San Miguelito. Residentes del distrito esperan una mejor movilidad, con este medio de transporte.

Dice que el sistema financiero está en peligro...

El exministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, tuiteó que “la indiferencia de la Asamblea Nacional al no aprobar el proyecto de ley de fraude fiscal nos va a costar caro a todos los panameños. El sistema financiero panameño está en grave peligro”.

Regulador bancario estará cerrado

El Superintendente de Bancos informó que los días lunes, 31 de diciembre y martes, 1 de enero sus oficinas permanecerán cerradas por la celebración de año nuevo. Días previos laboraron esas horas

Defiende a los panameños

Ante el comentario de una ciudadana sobre que “no somos ni eramos la capital del dinero mal habido, para eso había que mirar para otro lado, otras jurisdicciones”, la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla le respondio: “Es cierto que no somos los únicos; pero el hecho de no querer avanzar en tema de transparencia que ocasionó situaciones legales en otros países, genere dudas de que es lo que esconden los panameños. No es justo que panameños trabajadores paguen este enorme costo”.

Moratoria en San Miguelito

La alcaldía de San Miguelito concedió un periodo de moratoria de 30 días hábiles, desde el 17 de diciembre, para los contribuyentes morosos en pago del impuesto de circulación vehicular y de negocios.

