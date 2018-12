Duty Free de 28 de diciembre de 2018

Iniciativas de Capac en espera

El presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Héctor Ortega, hizo un inventario de las iniciativas promovidas por el sector y de las cuales "aún esperan" respuesta por parte del gobierno”. Entre ellas, la creación del Régimen de Arrendamiento Financiero, que el gremio sostiene que facilitará la reducción del inventario inmobiliario.

Deben $31.4 millones en basura

En San Miguelito la morosidad por el servicio de Aseo asciende a 31.4 millones de dólares. Voceros de Revisalud indican que se han realizado moratorias para que paguen la deuda e ignoran el llamado.

Sube deuda con tarjetas de crédito

La morosidad en tarjetas de crédito aumentó un 70.7%.

Economistas advierten que los panameños han sobrepasado su capacidad de endeudamiento por el mal uso de las tarjetas.

¿Abrirán los bancos por la JMJ?

El Gobierno y otras instituciones ya han anunciado el cierre o ajustes de horarios por la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Sin embargo la Superintendencia de Bancos de Panamá aún no se pronunciado y no han mencionado si los bancos seguirán laborando con normalidad o cerrarán sus oficinas del 23 al 25 de enero. Aún no se ha hecho público si aplicarán cambios en el calendario bancario.

Destaca avances para el proyecto

El Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Jorge Barakat manifestó que “el 15 de enero de 2019, salen hacia Panamá del Puerto de Dachan Bay, ciudad de Shenzhen, China las Pasarelas de Embarque para la Terminal de Cruceros de Panamá”.

“Mejor” ejecución presupuestaria

El contralor de la República, Federico Humbert, señaló ayer en Chiriquí, que la ejecución presupuestaria de este 2018, fue “bastante mejor de lo que se esperaba” e informó que han tenido reuniones en la última semana para el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal ya que el Ministerio de Economía y Finanzas dijo que se cumplió, pero que hay retrasos.

Pide apoyo para el Contralor

Luego de que el contralor se refirió a la suspensión del pago de la planilla 002 de la Asamblea, el abogado Adolfo Linares hizo un llamado a “apoyar a la entidad y al contralor en esta cruzada”.

Multados por no dar el descuento

Unos 285 establecimientos dedicados al expendio de comidas en el país fueron multados por $63,250, por no otorgar el descuento a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, dijo la Acodeco.

Industria afectada con impuesto

El impuesto del 5.5% aplicado a juegos de azar en 2015, sigue afectando a la industria que acumula pérdidas por más de $50 millones, según datos divulgados por líderes del este sector.

Panamá en un ‘top 50’ de talentos

El exdirector general de Ingresos, Publio Cortes, informó que Panamá ocupó el puesto 45 de 100 mejores países del mundo para atraer y desarrollar talento. “Dentro de los latinoamericanos de la lista, somos el cuarto mejor, según el Foro Económico Mundial”, tuiteó Cortés.

Protesta contra las importaciones

Pequeños productores y estudiantes de agronomía protestaron ayer en La Pesa de La Chorrera, contra las importaciones. Señalan que no se darán por vencidos hasta que les solucionen.

Preocupado por proyecto de ley

El economista David Saied adviritó ayer tener “cuidado con los goles de fiestas de fin de año. Hay un proyecto de cárcel por no pagar impuestos que no se debe aprobar como está. Mi propuesta es que se apruebe para que entre en vigencia en 6 meses. Tiempo para preparar y entrenar a los funcionarios, adecuar al sistema y para que no pueda ser utilizado como instrumento de persecución política”. Sin embargo, la Asamblea Nacional cerró ayer su sesión sin aprobar el proyecto de ley que menciona.

Hacen compras de fin de año

Según la Autoridad de Turismo de Panamá, unos 40 buses con turistas procedentes de Costa Rica y Nicaragua ingresaron ayer por a Paso Canoas para hacer compras de fin de año.