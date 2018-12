Duty Free del 26 de diciembre de 2018

El economista Horacio Estribí, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó en un debate en TVN, que “el reto del Estado es mantener la inversión pública en sus niveles y efectivamente se ha mantenido, los últimos 4 años la inversión ha sido de $21.7 millones superior al periodo anterior, en 19%”. También señaló que la inversión extranjera ha mejorado.







Cae venta de autos nuevos

La venta de autos nuevos registró una caída del 16.6% entre enero y octubre de este año. El mercado cerrará otro año a la baja.





La economía mejorará en 2019

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que la economía panameña mejorará y el crecimiento del PIB para el 2019 se elevará a 5.6%.





No hubo respuesta de los ahorros

Trabajadores ahorraron todo el año en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados del MEF, pasaron la Navidad sin haber recibido sus dineros. Se les había citado para el lunes en la mañana y cuando llegaron las oficinas estaban cerradas.







Dificultades para la exportación

Exportadores panameños afirman que las oportunidades para exportar productos a China son muchas. Sin embargo, la primera barrera para que se dé, es aquí, por la falta de buenos laboratorios.







App para ver indicadores económicos

El MEF anunció, en sus redes, que para conocer los indicadores económicos del país, deben descargar el app "InPanama".







Mediación sin afán político

La Universidad de Panamá aseguró que la intención de mediar el diálogo entre gobierno y productores no tiene afán político.







Inversionistas tienen confianza, dice

Tras el anuncio de cómo fue la inversión extranjera en el país este 2018, el ex ministro Dulcidio De La Guardia publicó : “Sigue la confianza de los inversionistas extranjeros en Panamá, y sus políticas económicas”.







Suben las transacciones bursátiles

El volumen de transacciones bursátiles en Panamá se acerca a los $6,000 millones, cifra que supera el monto alcanzado en 2017. Hasta noviembre de 2018 las transacciones fueron de $5,690.04 millones.







Apuestan por la privatización

Usuarios de la Zona Libre de Colón dicen que si la Zona Franca estuviera en manos privadas podrían salir de la difícil situación económica en la que se encuentran y se hubiera superado la crisis hace rato. Aseguran que la privatización de la Zona Libre es una idea latente entre los empresarios del lugar.