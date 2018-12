Duty Free del 18 de diciembre de 2018

Sí hay avances en el pliego

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario aseguraron que sí se han dado avances al pliego de peticiones de los productores. Señalaron que se han celebrado dos reuniones con el presidente Juan Carlos Varela y el ministro Eduardo Carles.

Adicional, 3 reuniones de la cadena agroalimentaria de la carne; 5, de la de leche; 3, de la de cerdo; 1, de arroz y 1 de la de cebolla.

Bajan importaciones de frutas

Según un informe de la AUPSA la importación de uvas, manzanas y peras en temporada navideña ha disminuido este año.

Un aumento peleado



Los jubilados no darán su brazo a torcer e intensificaron protestas y cierres de vías, con tal de que el Ejecutivo les apruebe el aumento a sus pensiones. Conductores se han visto afectados por el tranque.

Jugadores de lotería molestos

Hay insatisfacción por parte de los jugadores de lotería, ya que aseguran que en los sorteos se repiten los mismos números, uno detrás del otro, constantemente. Dudan de que en el bombo metálico estén todos los números y exigen transparencia.

Exportuarios piden sancionar ley

Ex trabajadores portuarios y ex funcionarios del Ferrocarril de Panamá, se concentrarán hoy en los predios del parque Catedral, a las 9 a.m., para exigir la sanción del proyecto de ley 663.

Critican aumento de la deuda

Economistas consideran que el aumento de la deuda pública es alarmante y hay un uso desmedido de la deuda.

Apuros para la Cuarta Línea

Muchos se preguntan cúal es el apuro para construir una Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica, sí la Tercera aún no funciona al 100%.

Terrenos para el cuarto juego de esclusas

El administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, aseguró en una conferencia que ya reservaron los terrenos para la construcción del cuarto juego de esclusas, que “se podría dar entre el 2026 y 2030”.

Evaluan concesiones

La Alcaldía de Colón evalua la posibilidad de dar en concesión los cuatro mercados municipales y el servicio de parquímetros en el distrito.

Densidad de las ciudades

El economista David Saied señaló que “la densidad de población de Panamá es 2 y 3 veces menos que la de Medellín y Singapur. Una ciudad mas densa genera ventajas para el transporte y es mejor que seguir creciendo hacia el este y oeste. Este esparcimiento ha costado billones en costos en puentes y líneas de metro”.