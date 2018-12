Duty Free de 17 de diciembre de 2018

Enviarán bananos a EE.UU.

La empresa Banapiña S.A exportará los primeros contenedores de banano a Estados Unidos entre el 6 y el 10 de enero del 2019. Según una fuente oficial son entre 10 y 20 contenedores que se enviarán por mes en esta primera etapa de exportación. La producción de este rubro ha registrado un crecimiento de 7.15% en los últimos años y se preparan para mejores tiempos.

Urriola acusa al gerente de Etesa

El ex secretario Nacional de Energía, Juan Urriola, acusó en su Twitter al gerente de Etesa, Gilberto Ferrari, de “estar hipotecando Etesa un activo de todos los panameños”. Observaciones suben de tono.

Que no pase desapercibido, dice

El periodista Atenógenes Rodríguez señaló en Twitter que “no puede pasar desapercibido que el ex Director General de Ingresos @PublioCortes , de este Gobierno, diga " que salva su voto " porque el texto del codigo de procedimiento tributario que se discute en sesiones extraordinarias causará graves problemas al contribuyente. #OtroGol”.

Desorden en Naviferias

Los reclamos y el desorden en las Naviferias realizadas por el IMA, aún no termina y se repite en cada lugar donde se realiza la actividad. Los compradores se preguntan si este es un evento que no es nuevo ¿por qué no se organiza mejor la logística? El viernes, en la feria realizada en el Merca Panamá los compradores reclamaban que llevaban rato en las filas y aún no se les entregaba su boleto para adquirir el jamón, situación que genera mucho “juega vivo”.

Siguen reclamos por concesión

Trabajadores de la Minera Cerro Quema con incertidumbre. Dicen que peligran sus puestos de trabajo. El caso ya llegó al Ministerio de Trabajo y los trabajadores aún están a la espera de que el MICI responda la solicitud de prórroga de concesión del proyecto.

Sobre el código tributario y texto

El exdirector General de Ingresos, Publio Cortes, tuiteó que “el concepto de que el país tenga un Código Tributario es positivo. Sin embargo, el texto que se debate en la Asamblea causará graves problemas a los contribuyentes. Lo he revisado y tiene profundas deficiencias de Derecho. “Salvo mi voto” para la Historia”. Este comentario ha recibido críticas en redes.

Más seguridad en áreas de turismo

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, capítulo de Colón propuso que refuercen la seguridad en las zonas turística y aumenten la cantidad de policías en estas áreas de la provincia.

Otra crítica para Tocumen

El abogado Sidney Sitton denunció que “las cintas transportadoras del Aeropuerto de Tocumen están dañadas hace 6 meses, los baños apestan y sólo funcionan negocios contratados en la administración”.

Exigen quincenas atrasadas

Trabajadores de la empresa IBT Group realizaron una serie de protestas el pasado viernes. Exigen el pago de quincenas atrasadas. Se tomaron la oficina de la empresa. IBT dice que no debe.

Contrabando de tanque de gas en Chiriquí

En varios comercios de Chiriquí detectaron la venta ilegal de cilindros de gas de 25 libras que goza de un subsidio. No es la primera vez que conocen del contrabando del tanque de gas que es pasado a suelo costarricense. Las autoridades realizan las investigaciones.

Mala distribución de los recursos

Economistas señalán que las cifras de mayores aportes al Estado y crecimiento económico dejan un sin sabor en la población en general, ya que hay una pésima distribución de los recursos en el país.

Imagen del país está afectada

la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC) se pronunció por el hecho registrado la semana pasada donde una pareja alemana fue asaltada, mientras visitaba la provincia.

Advirtieron que estos actos “empañan la imagen del país y afecta la competitividad”. Manifestaron que que la "inacción" de las autoridades "acrecienta la inseguridad, afectando la economía y la imagen del país".

Luis Ladeut hace una denuncia

El dirigente político, Luis Ladeutt, aseguró que “en Colón reina el desempleo. La gente está pasando páramo y Minera Panamá que queda en Colón, está en Penonomé contratando a otras personas”.