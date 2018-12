Duty Free de 10 de diciembre de 2018

Para el presidente del Consejo Empresarial Logístico, Enrique Clemente, “sería interesante conocer más detalles del tema de los bonos de Aduanas. Quiénes y cuánto iban a recibir para entender por qué tanto esmero en hacer las cosas incumpliendo con la ley. La huelga es ilegal. El @GabLogistico y @PresidenciaPma deben tomar medidas urgentes”.





¿Y la nueva institución?

El MIDA había dicho que ya habían avanzado en la creación de la institución que reemplazará a la AUPSA. ¿En qué ha quedado eso? ¿Cuándo darán nombre y detalles?





Compras y las garantías

Atención consumidores, cuando realicen sus compras de fin de año, revisen las garantías de sus productos, ya que supuestamente la de los aparatos electrónicos vienen con limitaciones.





Productores exigen protección a la producción de cerdo local...

Los productores alertan de la entrada al país de 800 toneladas métricas de carne de cerdo pactadas con la Organización Mundial del Comercio y de 3 mil toneladas métricas correspondientes a la cuota del TLC con Estados Unidos. Los miembros de la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (Anapor) “exigen” al Gobierno establecer una medida que proteja a la producción local.





El IMA está dejando perder el arroz

La arrocera Ada Pinzón denunció que cuando el IMA realiza las ferias libres, “siempre quedan bolsas de arroz sin vender y por no querer seguir vendiendo, lo llevan a los contenedores y ahí se dañan”.





Nuevo producto diversificará turismo

Panamá lanzó un nuevo producto turístico denominado ‘Circuito del Café', conformado por 18 fincas, ubicadas en los distritos de Boquete, Tierras Altas y Renacimiento, en la provincia de Chiriquí.







Docencia para inscribir viviendas

Para los que aún tienen dudas de cómo constituir su vivienda como patrimonio familiar o principal, la Dirección General de Ingresos, ha publicado en sus redes, videos explicando todos los pasos.





No hay decisión sobre mudanza

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, reaccionó a las informaciones sobre una supuesta mudanza del MEF a Soho Mall. "No se ha tomado ninguna decisión hasta el momento. Aún no hay ningún contrato firmado en ese sentido", afirmó la ministra y dijo que continuarán en las mismas instalaciones.





“Nuestras protestas son serias”

Tras la declaración del ministro Eduardo Carles sobre que no comprende las protestas de los productores, si están dialogando con ellos. El productor Lorenzo Jiménez señaló que “el productor que deja el campo para protestar es porque hay un problema serio”.





Una opción para aumento a jubilados

El abogado Cristóbal Silva dio una alternativa para el aumento a jubilados. Dijo: “Un impuesto al consumo de la gasolina que usan los aviones generaría suficientes ingresos para cubrir aumento de jubilados sin afectar al resto de la sociedad”.





Extranjeros en Banapiña

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral debería inspeccionar el proyecto de reactivación bananera BanaPiña. Hay denuncias de que la mayoría de trabajadores son extranjeros, de Costa Rica.





Esas naviferias

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Raúl Ávila, volvió a quedar mal este año con las naviferias. En conferencia, anunciaron que todo estaba bien organizado y hasta hicieron un llamado a los consumidores a no formar filas desde la noche anterior porque tenían suficientes jamones para venderles a todos. Sin embargo, ese no ha sido el caso. Todos los días se han dado quejas e irregularidades.





“Se cayó el negocio de arriendo del MEF”

Según el abogado Ebrahím Asvat, “a alguien se le fregó el negocio de los arriendos del Ministerio de Economía y Finanzas, en Soho Mall. Lo trancó el Contralor de la República según informes”.