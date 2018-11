Duty Free de 30 de noviembre de 2018

Polémica por impuesto a llantas

Siguen los reclamos y desacuerdos con el proyecto de ley 705 que crea un nuevo impuesto a las llantas. Personas dedicadas a este negocio indican que si se aplica el impuesto incrementará el costo de las llantas, tendrán que hacer recortes en el personal que labora en empresas dedicadas a esto e incluso se podría dar el cierre de pequeñas y medianas empresas.

¿Ese préstamo para qué?

Llegó información sobre que el Banco Mundial está ofreciéndole a Panamá un préstamo por $938 millones. Sin embargo, panameños cuestionan para qué serán utilizados y evitar más robos.

¿Qué pasa en Tocumen?

Nuevamente las correas eléctricas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen están sin funcionar. Los usuarios denunciaron en Twitter su molestia por no poder utilizarla y cuestionaron el servicio.

Más importancia al sector turismo

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Mercedes Eleta de Brenes, hizo un llamado a que “el turismo debe ser tratado con más seriedad y enfoque por parte de los gobiernos, puesto que es una industria que genera ingresos y plazas de empleo, es un ecualizador y permite oportunidades en el interior del país y frena la migración a la ciudad”. Otra tarea que le tocará al próximo gobierno.

Uber debe cuidar su plataforma

El tuitero Juan Amado hizo un llamado a Uber por anomalías. “Van dos viajes que me sucede que el chofer no es quien indica el app. En adición en medio viaje el chofer admitió haberlo hecho por no tener el seguro y tampoco tenía saldo en el corredor. Cuiden su plataforma”.

¿Todo por los organismos internacionales?

El abogado Adolfo Linares criticó el silencioso pacto global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la migración. "Al Gafi le cedemos nuestra soberanía financiera, a la Ocde la fiscal y ahora le cedemos a la ONU nuestra soberanía migratoria", indicó molesto en su cuenta de Twitter.

¿Imposible no contratar a Odebrecht?

Ante la continua adjudicación de obras a Odebrecht, el abogado Ebrahím Asvat dijo: “Es imposible decir no a una empresa que ha otorgado millones en donaciones políticas". ¿Será tan imposible?

Retraso en pago de Beca Universal

Padres de Familia y estudiantes de algunos colegios aún están a la espera de la Beca Universal correspondiente al tercer Trimestre de este año. Supuestamente todo estaría pago el 8 de noviembre.

La eterna desigualdad salarial

Las mujeres reciben hasta 20% menos salario que los hombres según el Informe mundial sobre Salarios 2018 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Panamá tampoco escapa de esa realidad.

Nuevo escándalo por blanqueo de capitales

Con el escándalo por supuesto blanqueo de capitales del Deutsche Bank, el abogado Eloy Alfaro de Alba, dijo: “Espero que los embajadores de Europa en Panamá ya estén redactando su carta a OCDE exigiendo poner a Alemania en lista morada”.

Esos abonos en jugueterías

¿Qué pasó este año con el abono de artículos en jugueterías de los almacenes? Antes permitían hasta el 24 de diciembre para retirar, ahora varios exigen la cancelación y retiro hasta el 5 de diciembre.

Novedades vistas por el embajador

El embajador de la República Popular China en Panamá, Wei Qiang, dijo en su cuenta de Twitter: “Dos novedades que me han sorprendido gratamente en Panamá: 1. Que yo siendo chino pura cepa dependo todo resignado de panameños para elegir qué comer en una mesa de dim-sum; y 2. Que el panameño no cree haber comido propiamente hasta que no haya comido su arrocito”. Curiosidades que no le conocíamos.

¿Los jamones no son nacionales?

Los porcinocultores desmintieron que el 70% de los jamones de las naviferias sean de producción nacional. ¿Sigue el juega vivo de las autoridades dándole prioridad a las importaciones?